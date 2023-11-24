القاهرة - ناهد إمام



أكد شريف يحيى نائب أول رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الغرفة تمثل العصب الحقيقي للاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، مشيرا إلى أن عدد تجار العاصمة وحدهم يمثلون حوالي 60% من حجم المشتغلين في التجارة بجمهورية مصر العربية، ويشكلون حوالي 39 شعبة في مختلف القطاعات الاقتصادية.



وأشار يحيى، في حوار مع «الأنباء»، إلى أن المصريين بالخارج هم الوقود والنواة الأساسية لحماية الدولة المصرية في ظل التحديات التي نمر بها، موضحا وجود مجالات كثيرة تجذب المصري المغترب للاستثمار والتجارة في مصر. وأوضح أن خطة الغرفة في ظل التحديات الراهنة نابعة من توجهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي العمل نحو تحقيق طفرة تصديرية والوصول لـ 100 مليار دولار صادرات وهو ما تشتغل عليه الغرفة وجميع قطاعاتها المختلفة.



وأكد أن لتحقيق ذلك الهدف تحرص الغرفة على المشاركة في المؤتمرات والمعارض العربية والافريقية والدولية لتوضيح الخدمات التي تقدمها الغرفة أمام الأسواق الخارجية سواء للتجار الأعضاء أوالمنتسبين لها وكذلك الدور الذي تقوم به الغرفة للمنطقة المحيطة بها، وكان من بين تلك المشاركات التواجد في الاسبوع الكويتي في مصر مؤخرا، وأيضا المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023.



وأضاف شريف يحيى، قائلا:«ان المشاركة في تلك المحافل تفتح أسواق جديدة وتعريف للمستثمرين من مختلف الدول العربية والافريقية وأننا موجودون ونمثل تجار القاهرة بالقطاعات المختلفة وأي مستثمر خارجي ستوفر له الغرفة كل البيانات اللازمة للتعاون المشترك».



وقال إن الغرفة تعمل أيضا الفترة المقبلة على تنمية التجارة الداخلية تمهيدا للوصول للاكتفاء الذاتي في غالبية السلع الأساسية، مما يخفف فاتورة الاستيراد من الخارج وتقليل الضغط على العملة الدولارية الأميركية.