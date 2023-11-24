منصور السلطان - أحمد خميس



استمـرارا للحمــــلات المرورية والأمنية التي يقوم بها رجال أمن الأحمدي لضبط المطلوبين والمخالفين، شنت دوريات إدارة العمليات مساء أمس الأول حملة أمنية على المخالفين لقانون المرور والمستهترين في عدة مناطـــق الصباحيــــة وأم الهيمــــان وفهد الأحمد تم خلالهـــا ضبـــط 16 شخصـــا بينهــــم 6 أحداث كويتيين يقودون سيارات باستهتـــار ورعونـــة وتصدر أصواتا مزعجة بدون رخص قيادة، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.



هذا، وتمت إحالة الأحداث الـ ٦، إلى نيابة الأحداث وإحالة الآخرين إلى المرور وتحرير 32 مخالفة مرورية وحجز 15 سيارة في كراج حجز المرور. وفي نفس السياق، كشف قطاع المرور، عن أنه قام بإحالة 9 أشخاص من قائدي المركبات إلى الحجز التحفظي والمحكمة، وبانتظار صدور الأحكام بحقهم.