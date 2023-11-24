عقدت قوة الإطفاء العام أمس الخميس الاجتماع التنسيقي الثاني لتمريــن (شامل 9) برئاسة نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال ناصر بموقع تمرين شامل في منطقة عريفجان.



وقالت «الإطفاء» في بيان صحافي إن الاجتماع شهد حضور 34 جهة حكومية مشاركة حيث تم استعراض جميع المعضلات التي سيتم التعامل معها وفقا لسيناريو التمرين «القيادة المشتركـــة لإدارة الأزمات والكوارث».



واكد اللواء ناصر وفق البيان أن تمرين شامل يقـــام سنويــــا بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ويهدف إلى وضع هــــذه المؤسسات أمــــام تحديــــات واقعيــــة فيما يخـــص إدارة الكــــوارث والأزمات وإتاحة الفرصـــة لتطوير قدرات مؤسسات الدولة ورفع مستـــوى الجاهزيــــة والكفــــاءة على جميع الأطــــراف وتحقيـــق الأهــــداف المشتركة.