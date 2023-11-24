استمرارا لجهود التوعية الصحية انطلاقا من الدور المجتمعي الرائد، أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حملة شهر «موفمبر» للتوعية بصحة الرجل والتشجيع على اتباع الإجراءات الوقائية الصحيحة.



وتأتي الحملة ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية واستكمالا للحملات التوعوية التي ينظمها «بيتك» على مدار السنة في إطار التزامه المتواصل بتعزيز التوعية بالصحة العامة وتحفيز الموظفين والجمهور على اتباع نمط حياة صحي، وتحقيقا لأهداف الاستدامة التي يوليها «بيتك» أهمية كبيرة للحفاظ على سلامة وصحة كوادره البشرية، والمجتمع عامة.



وتعتبر حملة شهر «موفمبر» حدثا عالميا يقام كل شهر «نوفمبر» من كل عام للحث على الاهتمام بالصحة وتحديدا للرجال، كما هو الحال في شهر أكتوبر الذي يشهد حملة سرطان الثدي والتي يتم التركيز فيها بشكل كبير على النساء وتوعيتهن بضرورة إجراء الفحص المبكر.



وتضمنت حملة «موفمبر» تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية، منها على حسابات «بيتك» بمختلف قنوات التواصل الاجتماعي تحت اسم @KFHGroup عبارة عن رسائل توعوية من أطباء مختصين بالتعاون مع مستشفى السلام، ومعهد دسمان للسكري.



كما تم تصوير فيلم قصير مع محمد الهاجري أحد طلبة الطب المصابين بالسكر منذ الصغر، وشرح من خلال الفيلم القصير الذي تم عرضه على حساب «بيتك» بقنوات التواصل الاجتماعي طريقة تعايشه مع المرض ونصيحته حول كيفية التعامل مع السكري من خلال نمط حياة صحي ومتوازن.



وعلى مستوى الكوادر البشرية في «بيتك»، أطلق البنك حملة خاصة بالتوعوية الصحية للرجال، ونصائح مختلفة حول الاهتمام بالصحة العامة والحث على ممارسة الرياضة والاهتمام بالقيم الغذائية لتحقيق التوازن.