اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الخميس البرنامج التدريبي «الكاريزما الإعلامية لمسؤولي الإعلام والعلاقات العامة» الذي شارك فيه عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية والهيئة العامة للشباب ومؤسسة الموانئ الكويتية ووكالة الأنباء القطرية (قنا).



وقال مقدم البرنامج أستاذ القيادة والسياسات التربوية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.مشاري الحسيني لـ «كونا»، في ختام البرنامج، إنه تم التركيز خلاله على تأثير الإعلامي خصوصا في الجهات الرسمية في الدولة لناحية طريقة الظهور وصياغة منطق الحديث والهدف من الحديث وطريقة توجيه الرسالة.



وأضاف الحسيني أن البرنامج تطرق إلى أهمية محاولة تزويد الرسالة الإعلامية بجميع مكونات أنواع التأثير اللازم حتى يسهل استقبالها والتأثير في الشريحة المستهدفة في هذه الرسالة سواء من خلال الظهور وخلق حالة التأثير في الظهور الإعلامي أو من خلال أدوات الإعلام الأخرى، ومنها الحديث الإعلامي أو محاورة الضيوف ومحاولة خلق جو إيجابي لإضفاء تأثير أكبر على الآخرين من خلال المحافظة على كاريزما الإعلامي سواء بالظهور أو الأداء. وأشار إلى أن البرنامج التدريبي استهدف العاملين في مجال العلاقات العامة والممثلين الرسميين للجهات والمؤسسات الذين يخرجون في مهمات إعلامية ويجرون المقابلات.



وقد هدف البرنامج الذي انطلق يوم الأحد الماضي الى إكساب المتدربين مهارات الحضور والتأثير في الآخرين والتعرف على المهارات اللازمة للحضور الإعلامي وأساليب إدارة اللقاءات الإعلامية وقيادتها. وتطرق البرنامج إلى تعريف الكاريزما وأنواعها وعناصرها ومنها كاريزما الإعلامي وتقييم الشخصية إلى جانب التعرف على اتجاهات اللقاءات والتحكم وإدارة الحوار وقيادته ولغة الحوار وموسيقى الصوت الحواري وتخللت البرنامج التدريبي إقامة ورش عمل.