المطيري: المؤتمر خرج بتوصيات جيدة ستخدم القطاعين الحكومي والخاص والأفراد



عاطف رمضان



نظمت جمعية المهندسين الكويتية حفلا لتكريم الإعلاميين الذين شاركوا في تغطية مؤتمر «الصحة والسلامة والبيئة» مساء اول من أمس.



وقال مدير عام جمعية المهندسين م.وليد المطوع، في تصريح لـ «الأنباء»، إن الجمعية كرمت وسائل الإعلام والإعلاميين لجهودهم في تغطية مؤتمر ومعرض الصحة والسلامة والبيئة الذي عقدته الجمعية يومي 14 و15 الجاري بالشراكة مع جامعة الكويت ممثلة بكلية الهندسة والبترول وبرعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بمشاركة مختصين من جهات عامة وخاصة.



وأضاف المطوع أن المؤتمر يهدف الى وضع الحلول والاستراتيجيات الخاصة وتعزيز معايير الصحة والسلامة والبيئة في مكان العمل.



من جانبه، أعرب رئيس اللجنة الإعلامية لمؤتمر الصحة والسلامة والبيئة م.خالد المطيري عن شكره لوسائل الاعلام التي شاركت في تغطية المؤتمر، مشيرا الى أن الجمعية حثت على اكتساب المعلومات وتوعية المجتمع في مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة.



وبين المطيري أن المؤتمر ساهم في إيجاد فرص لتبادل المعلومات وزيادة الوعي والثقافة وخرج بتوصيات جيدة تخدم القطاعين الحكومي والخاص وكذلك الأفراد، مؤكدا ان تكريم شركائنا الاعلاميين في مقر الجمعية أقل شيء نقدمه لهم.



بدورها، أكدت عضو اللجنة التنظيمية في مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة م.ندى بن ناجي ان الهدف من المؤتمر توعوي سواء للمهندسين والمجتمع الكويتي وطلبة الجامعة، معربة عن شكرها للإعلاميين الذين هم بمنزلة شركاء نجاح لجمعية المهندسين.



ولفتت بن ناجي إلى أن المؤتمر حقق انجازات ملموسة من خلال مشاركة عدد كبير من الزوار والمشاركين في الورش التدريبية التي كانت مصاحبة للمؤتمر.



في السياق ذاته، أعرب م.عمر العنزي عن شكره للجهات المنظمة لمؤتمر الصحة والسلامة والبيئة الذي عقدته الجمعية وكذلك للمهندسين والمهندسات والإعلاميين لتغطياتهم الصحافية المميزة التي ساهمت في نجاح المؤتمر.



وقام كل من مدير الجمعية م.وليد المطوع وعضو مجلس ادارة الجمعية م.جلال الفضلي بتكريم الإعلامية م.سارة البكر، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والقنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية.