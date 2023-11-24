شارك طلبة الجامعة الأمريكية في الكويت AUK في ورشة عمل بعنوان «هجرة اليد العاملة في الكويت،» لمناقشة حقوق العمال المهاجرين في كل من بلدانهم الأصلية وبلدان العمل، وقد نظمت هذه الفعالية الأستاذة المساعدة في الأنثروبولوجيا د.ماريون بروتو، بالتعاون مع المركز الموحد للخدمات الاجتماعية وهي منظمة غير ربحية مقرها الكويت.



وجمعت ورشة العمل الطلبة وقادة المجتمع ومؤسسي جمعيات المهاجرين لمناقشة الآثار المتعددة لهجرة اليد العاملة في الكويت، وقد تعرف الطلبة على أهمية الأسرة في عمليات الهجرة ودور المنظمات غير الربحية في معالجة التحديات التي يواجهها العمال المهاجرون في الكويت.



وقام رئيس المركز يوسف الشمري بتعريف الطلبة بالمركز وأهدافه، وكان من بين المتحدثين البارزين ماري آن أبوندا وتشيتو من «سانديجان» الكويت، وهي منظمة مجتمع مدني لدعم حقوق وحماية عاملات المنازل الفلبينيات، كما قدم ممثل من جمعية (NETBA) والتي ترعى حقوق سائقي الأجرة النيباليين، رؤى قيمة حول التحديات التي يواجهها العمال المهاجرون في الكويت.



وأكدت د.بروتو أهمية ورشة العمل في تعزيز المشاركة المجتمعية، قائلة: من أهم نتائج الورشة إيضاح الجهود المبذولة لتنمية الشعور بالانتماء للمجتمع والتعاطف بين المشاركين، وقد أتاحت لهم الجهات الفاعلة المختلفة استكشاف التنوع الحالي للمشاركة المجتمعية في الكويت، وكذلك الاستماع إلى قصص مباشرة عن رحلات الهجرة في البلاد.