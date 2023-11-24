خطة من 6 بنود تنفذها الوزارة لمنع ارتفاع الأسعار والحدّ من الغش التجاري في الأسواق



عاطف رمضان



كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن تعليمات مشددة من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة برصد أسعار المواد الغذائية خاصة السلع الأساسية في الأسواق، مشيرة إلى أن تلك التعليمات أسفرت عن قيام إدارة الرقابة التجارية بمخالفة 15 شركة متخصصة في بيع اللحوم وذلك لعدم التزامها بالأسعار الرسمية للوزارة ورفع أسعارها بشكل غير مبرر من دون الرجوع الى الوزارة.



وأضافت المصادر أن الوزارة أعدت محاضر ضبط لهذه الشركات تمهيدا لتحويلها الى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، لافتة الى ان الوزير العيبان شدد في توجيهاته لقياديي الوزارة خلال عدة اجتماعات مباشرة جمعته مع المفتشين على إجراء مسح لجميع محافظات الكويت خاصة السلع الأساسية من بينها اللحوم، لأن ارتفاعها يؤثر بشكل مباشر في ارتفاع أسعار وجبات المطاعم التي تقدم مشويات بجانب ارتفاع سعر اللحوم التي يتم بيعها للمستهلكين.



وذكرت المصادر ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ينفذ خطة معتمدة من 6 بنود أعدتها الوزارة لمكافحة رفع الأسعار تتمثل فيما يلي:



٭ عدم استغلال الزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين.



٭ تشديد الرقابة على الأسواق المحلية كافة لمنع أي ارتفاعات مصطنعة غير مبررة تؤثر سلبا على جيوب المستهلكين.



٭ الحد من عمليات الغش التجاري بمختلف أنواعه.



٭ عدم السماح للموردين للجمعيات التعاونية برفع أسعار منتجاتهم من السلع الغذائية وقد اتخذت الوزارة خطوة ملموسة من خلال كتابها الذي ارسلته لاتحاد الجمعيات التعاونية وطلبت من الاتحاد ابلاغها ببيانات الموردين الذين رفعوا أسعار سلعهم وإرفاق المستندات الدالة على ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



٭ مسح أسعار المواد الغذائية ورصد الأسعار المسجلة لدى سستم الوزارة لمقارنتها بالأسعار الحقيقية ومعرفة ما اذا كانت هناك ارتفاعات مصطنعة او غير مبررة.



٭ تطبيق تعليمات مجلس الوزراء وتوجيهاته لوزارة التجارة والصناعة للقيام بدورها تجاه المخالفين.

















