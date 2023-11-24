ناقشت لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية في اجتماعها الثالث امس الخميس تكليف المجلس لها بدراسة ملف الأمن السيبراني وسياسة الحكومة بشأنه.



وقال مقرر اللجنة النائب فهد المسعود في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة طلبت من الجهات التي حضرت الاجتماع وهي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني تقديم أي تشريعات تمكنهم من استكمال مشاريعهم وتقديم خدماتهم بالشكل المطلوب في الاجتماعات المقبلة.



وأضاف المسعود: إنه سيتم تكليف الجهات، كل حسب اختصاصه، بتطبيق المقترحات النيابية التي سيتم تحويلها إليهم فيما يتعلق بالتطبيقات الرقمية والأمن السيبراني.



وكشف عن أن اللجنة ستطلب من اللجان البرلمانية كافة، إحالة جميع التشريعات والقوانين ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لكي تتم دراستها واعتمادها، لاستكمال أعمال اللجنة وتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر في هذا الشأن إلى مجلس الأمة.



وأوضح المسعود أن اللجنة ناقشت الجهات عن الاستراتيجية والمشاريع الحالية والمستقبلية التي تطور أعمالهم لضمان جودة المنتج والخدمة وتأمين البيانات في كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.