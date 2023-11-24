استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، في مكتبه أمس، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي.



كما استقبل السعدون سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت سنان راكان المجالي، حضر اللقاء نائب السفير رهفاء العوايشة.