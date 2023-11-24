twitter facebook whatsapp viber telegram email أحمد السعدون يستقبل سفيري الإمارات والأردن الجمعة 2023/11/24 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 7256 A+ A- استمع الرئيس السعدون خلال استقباله سفير المملكة الأردنية سنان راكان المجالي بحضور نائب السفير رهفاء العوايشةرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لدى استقباله سفير دولة الإمارات د.مطر النيادي استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، في مكتبه أمس، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي.كما استقبل السعدون سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت سنان راكان المجالي، حضر اللقاء نائب السفير رهفاء العوايشة.