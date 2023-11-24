عبدالله الراكان



قامت ادارة السلامة في بلدية العاصمة صباح أمس بجولة ميدانية في منطقة الشويخ الصناعية للكشف على مخالفات السلامة، حيث تأتي ضمن الحملات التفتيشية للكشف على مخالفات السلامة من قبل الفرق الرقابية طوال شهر نوفمبر الجاري، للتأكد من مدى التزام اصحاب العقارات بشروط وضوابط البلدية وتطبيق اللوائح والقوانين في جميع المحافظات. وقال مدير ادارة السلامة في بلدية العاصمة م.طارق العدواني في تصريح لـ«الأنباء» ان الجولة تأتي ضمن الحملات المستمرة للتــأكد من مدى التزام المقاولين باشتراطات السلامة التي يجب ان تتوافر في المواقع بناء على الترخيص الصادر من ادارة السلامة: ترخيص السلامة ورخصة التشوين. واضاف العدواني ان الحملة رصدت بعض المخالفات في المواقع مثل سور محاذ للرصيف مما يسبب خطرا على خدمات الدولة، بالاضافة الى سوء تنظيم الحركة داخل الموقع، الأمر الذي يتحمله المقاول، مشيرا الى ان حصيلة الجولة تنبيه واحد، بالاضافة الى محضر مخالفة. واشار الى ان احصائية ادارة السلامة في محافظة العاصمة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 483 تنبيها و15 رخصة تشوين و55 رخصة سلامة، بالاضافة إلى 64 نظافة، موضحا ان المواقع التي يتم تنبيهها سنقوم بالكشف عنها مرة اخرى للتأكد من التزامها وعدم تكرار التنبيهات.