قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحا بتوسعة مدخل ومخرج البوابة 2 في مدينة صباح السالم الجامعية.



وقال المطيري في اقتراحه الذي سيبحثه المجلس البلدي في جلسته الاثنين المقبل: بالإشارة الى الموضوع، ونظرا للازدحام والاختناقات المرورية اليومية التي يعاني منها مستخدمو البوابة 2 لمدينة صباح السالم الجامعية، وتسهيلا لحركة المرور على أبنائنا الطلبة والطالبات والهيئة التعليمية وأولياء الأمور. لذا أقترح الآتي: توسعة مدخل ومخرج بوابة رقم 2 في مدينة صباح السالم الجامعية على طريق 602، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.