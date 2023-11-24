إغماض العينين



ما حكم إغماض العينين أثناء السجود في الصلاة؟



٭ الفقهاء تكلموا عن إغماض العينين أثناء القيام إذا كان الشخص لا يخشع إلا من خلال إغماض عينيه، فيجوز ذلك، أما إن كان يخشع من دون إغماضهما فمكروه أن يغمض عينيه وأن يستحضر ذهنه أثناء الصلاة.



لمس المصحف بالكف



هل يجوز للمرأة لمس المصحف بكفيها إن كانت مجازة؟



٭ الفقهاء لا يجيزون هذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (لا يمسّه إلا المطهرون).



تارك الصلاة



هل تارك الصلاة كافر؟



٭ الشخص الذي يترك الصلاة جحودا هو كافر بإجماع الفقهاء.



زكاة الأسهم



كيف يتم احتساب الزكاة على الأسهم؟



٭ إن كانت أسهم مضاربة فتحتسب زكاتها على قيمتها السوقية وقت الزكاة.



القرض



ما حكم أخذ القروض بداعي السفر؟



٭ إن كانت قروضا ربوية فلا يجوز أخذها سواء لدواعي السفر أو غيره، أما إن كانت تمويلا إسلاميا فلا يوجد مانع.



التشريح



ما حكم تشريح الميت؟



٭ يجوز تشريح الميت بشرط عدم التمثيل بجثته وإعادة دفنه.



الصدقة



على من تجوز الصدقة؟



٭ الصدقة تختلف عن الزكاة، فالصدقة مستحبة، وبابها واسع جدا للمسلم وغير المسلم ما عدا الذين يعادونك في الحرب، ويجوز التصدق على الحيوان وإطعامه وسيكون لك أجر في ذلك.



الزكاة



هل يجوز دفع الزكاة لغير المسلمين؟



٭ لا يجوز إعطاء الزكاة إلا لمسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم»، لكن بعض الفقهاء يرخصون في موضوع المؤلفة قلوبهم الذين لو أعطيتهم من المال قد يدخلون في الإسلام، وهذا هو رأي بعض الفقهاء.



زيارة المرأة للقبور



هل تجوز زيارة المرأة للقبور؟



٭ في المذهب الشافعي يجوز للمرأة زيارة القبور شريطة ألا تقوم بأمور مخالفة للشريعة، كشق الثياب واللطم.