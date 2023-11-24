محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت تمضي قدما في خططها الرامية لتطوير مجمع الأوليفينات في الزور، والذي يمكن أن يصبح منشأة البتروكيماويــــــات الرئيسية التالية التي يتم طرحها في البلاد، وفقا لمصادر في صناعة البتروكيماويات.



وقالت المجلة ان المناقصة لإقامة هذه المنشأة التي ستستخدم الإيثان مادة وسيطة، قد يتم طرحها قبل ان يتم طرح مناقصة مجمع الزور للبتروكيماويات الذي تخطط البلاد لبنائه بكلفة تصل الى 10 مليارات دولار.



وقالت المصادر إن مؤسسة البترول الكويتية أعادت التركيز من جديد على مشروع الأوليفينات في ضوء المشاكل الكبيرة والمعوقات التي واجهها مشروع الزور للبتروكيماويات الأكبر حجما.



ففي أكتوبر ذكرت مجلة ميد أن الكويت أطلقت جولة جديدة من دراسات الجدوى للنظر في مجمع الزور للبتروكيماويات، والذي عانى بالفعل من تأخيرات طويلة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشب حريق في مصفاة الزور التي بلغت تكلفتها 16 مليار دولار، والتي تم تصميم مجمع الزور للبتروكيماويات ليتم دمجه فيها، ما اضطر المؤسسة إلى إغلاقها.



وتجدر الإشارة الى ان شركة صناعة الكيماويات البترولية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية هي المعنية بتطوير مشروع الأوليفينات 4.



ونسبت المجلة الى احد المصادر قوله «أصبح من المرجح بشكل متزايد أن يكون مشروع الأوليفينات هو مشروع البتروكيماويات الرئيسي التالي الذي سيتم طرحه في الكويت، حيث تدرس مؤسسة البترول الكويتية متابعة المشروع الذي سيتم من خلاله نزع هيدروجين البروبان، وبعد انجاز هذا المشروع فمن المحتمل أن يتحول الاهتمام إلى مجمع الزور للبتروكيماويات».



ولكن المصدر قال «ان التسلسل النهائي لعملية طرح المناقصات سيعتمد على النتائج التي ستسفر عنها دراسات الجدوى».



وفي مايو 2019، وضعت شركة صناعة الكيماويات البترولية استراتيجية الكويت طويلة المدى للبتروكيماويات، وقالت انها تهدف الى تحقيق الكويت «مكانة عالمية مؤثرة في مجال البولي إيثيلين والبولي بروبيلين وجليكول الإيثيلين»، مضيفة ان استثمارات الكويت في قطاعات البتروكيماويات ستخلق «قيمة مضافة» من مواردها الوطنية فضلا عن ايجاد قاعدة صناعية من شأنها أن تساعد في تنويع اقتصادها».



ولكن المجلة ختمت بالقول انه مع ذلك، فإن الكويت منذ وضع الإستراتيجية آنفة الذكر لم تحقق تقدما كبيرا في مشاريع البتروكيماويات المخطط لها مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.