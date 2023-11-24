أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «معرفي فيلاز»، الشركة الإيطالية الأولى في صناعة المطابخ وتوريد الحلول المنزلية عالية الجودة. ومن شأن هذا التعاون الجديد أن يكون خطوة مهمة إلى الأمام عبر توظيف صفقات التمويل المرنة والحصرية في تجديد المنازل بأسلوب أكثر سهولة وكفاءة من الناحية المالية، وبما يتناسب مع احتياجات العملاء وأسلوب حياتهم.



وفي معرض تعقيبه على هذه الاتفاقية، قال رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري: «يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع معرفي فيلاز، رائدة الحلول المنزلية، ونرى فيها خطوة متقدمة وقيمة مضافة لما ستوفره لجميع عملائنا من فرص فريدة للوصول إلى حلول المطابخ من الدرجة الأولى وحلول الدعم المالي المصممة بشكل خاص لمساعدتهم في تحقيق أحلامهم بتجديد أثاث منازلهم ومفروشاتهم ومطابخهم بمنتهى الراحة والسهولة».



وأضاف: «إن هذه الشراكة ستفتح الباب على مجموعة من المزايا المتطورة لكل من عملاء KIB ومعرفي فيلاز، في آن معا، وفي مقدمتها توفير المرونة في الحصول على خدمات التمويل المناسبة لتجديد منازلهم بما يناسب تطلعاتهم، إضافة إلى التمتع بأفضل الحلول المصرفية المتخصصة التي يقدمها برنامج التمويل الأقوى من نوعه في الكويت، والتي تلائم مختلف شرائح العملاء، مع إمكانية السداد بنظام الدفعات الشهرية الميسرة والاستفادة من فترة السماح المريحة». ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، يمكن لعملاء KIB الوصول إلى المنتجات والخدمات التي تقدمها «معرفي فيلاز»، مع التمتع بعرض تمويل تتراوح قيمته بين 300 دينار و25.000 دينار، ويمتد لغاية 60 شهرا كحد أقصى. ويمكن للعملاء تقديم طلب الحصول على هذا التمويل الحصري ومتابعته، بمنتهى السهولة، عبر منصة البنك المبتكرة PayTally الرقمية من KIB.