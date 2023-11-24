أعلنت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في الكويت، عن تقديم عروض حصرية على سيارات أودي «Approved: Plus» المعتمدة.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي انه من ضمن العروض أثناء شهر نوفمبر، تقدم أودي الكويت لعملائها عرضا استثنائيا على سيارات أودي Approved: Plus المعتمدة، تشمل هذه السيارات المستعملة المعتمدة فحص أكثر من +300 نقطة.



وبالإضافة إلى الأسعار المميزة، تتوافر سيارات أودي Approved:Plus المختارة مع كفالة المصنع لمدة 5 سنوات، باقة خدمة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات. تقدم أودي التوازن المثالي بين التصميم، الرفاهية، الاستخدام العملي والتكنولوجيا العصرية.



وتبدأ أسعار سيارات أودي Approved: Plus من 11.999 دينارا، وبعض من السيارات المختارة في العرض تشمل أودي A3 Sedan الشبابية، A5 Coupe وA5 Sportback الرياضية، Q3 وQ3 Sportback العائلية.



وللاستمتاع بالعروض الجديدة أو لحجز تجربة القيادة، يمكن للعملاء زيارة http://www.audi-kuwait.com أو الاتصال على 1811118. وأيضا يمكن للعملاء زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي)، من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء.