أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023 وجود إقبال كبير على شراء تذاكر مباريات البطولة التي انطلقت عبر الإنترنت اعتبارا من 10 أكتوبر الماضي، حيث يمكن للمشجعين حجز تذاكر أي من المباريات الـ 51 التي تقام في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، ومن ضمنها مباراتا الافتتاح ونهائي البطولة في ستاد لوسيل المونديالي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 88.966 مقعدا، والذي شهد نهائي كأس العالم قطر 2022.



جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 تناول فيه عدد من المسؤولين خطط استضافة قطر البطولة القارية للمرة الثالثة، بعد أن نجحت في استضافتها عامي 1988 و2011.



وتبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من 25 ريالا قطريا، ويمكن شراؤها عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبيع التذاكر: (http://asiancup2023.qa)، وبإمكان المشجعين من خارج قطر شراء التذاكر من نفس الموقع الإلكتروني، حيث إن بطاقة «هيا» لن تكون شرطا إلزاميا لدخول الملاعب.



وبمناسبة الإعلان عن طرح تذاكر مباريات البطولة القارية للبيع، قال الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 جاسم عبدالعزيز الجاسم: «يشكل انطلاق مبيعات التذاكر لمباريات كأس آسيا 2023 محطة مهمة بالنسبة لنا، حيث تستعد قطر مجددا لاستقبال المشجعين الشغوفين بالساحرة المستديرة من قطر والمنطقة وأنحاء القارة والعالم.

ونتوقع أن يستقطب الحدث الرياضي المرموق اهتماما واسع النطاق، مع منافسات يشارك فيها نخبة من أفضل اللاعبين من أرجاء آسيا للتتويج بالكأس الذهبية».



من جانبه، قال رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة م.عبدالعزيز المولوي: «شعر الملايين من مشجعي كرة القدم خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 بالضيافة المثالية التي تتمتع بها قطر، ولاحظوا العمليات السلسة والمعالم الثقافية والترفيهية الاستثنائية الموجودة في البلاد.

ونتطلع في 2024 إلى الترحيب بالمزيد من الزوار ودعوتهم لتجربة مشهد الضيافة الموسع الذي تقدمه قطر للسياحة في البلاد، من افتتاح الفنادق الجديدة إلى مناطق الجذب الترفيهية التي تم إنشاؤها مؤخرا.

ستدعم قطر للسياحة شركاءها الكرام في إيجاد أجواء مميزة وتشويقية طوال فترة البطولة من خلال استضافة العديد من الفعاليات رفيعة المستوى التي تلبي الأذواق والاهتمامات المتنوعة. الدخول إلى قطر أصبح أسهل من أي وقت سابق، حيث يحصل مواطنو 95 جنسية على تأشيرة عند الوصول، فيما يستطيع الزوار الذين يحتاجون إلى تأشيرة الحصول عليها من خلال الطريقة المعتادة باستخدام منصة هيا».



ويمكن للمشجعين حجز ما يصل إلى 10 تذاكر لكل مباراة، كما أنهم بمقدورهم اختيار حضور مباريات منتخبهم المفضل خلال مرحلة المجموعات وحتى دور خروج المغلوب.



يشار إلى أن جميع تذاكر مباريات كأس آسيا 2023 ستتوافر على شكل تذاكر رقمية، يمكن تقديمها كتذاكر إلكترونية على الهاتف الجوال. وسيتمكن المشجعون من تنزيل التذاكر إلى محافظهم الرقمية، ويعني ذلك عدم الحاجة إلى اتصال هواتفهم بشبكة بالإنترنت أثناء تواجدهم في الستادات.



وتسهم هذه الخطوة في توفير تجربة سهلة وخالية من استخدام الورق، ما يؤكد التزام قطر باستضافة بطولة مستدامة تراعي متطلبات المحافظة على البيئة. أما بالنسبة للمشجعين الذين يرغبون في إعادة بيع تذاكرهم فبإمكانهم القيام بذلك من خلال منصة إعادة بيع التذاكر الرسمية للبطولة.



ونظرا للطبيعة المتقاربة المسافات التي تتميز بها قطر، ستتاح الفرصة للمشجعين لحضور أكثر من مباراة في اليوم، حيث ان أطول مسافة بين ستادين من ستادات البطولة لا يتجاوز 75 كيلومترا.

وسيتمكن المشجعون القادمون من خارج قطر من البقاء في مكان واحد طوال فترة استضافة البطولة، والاستمتاع بتجربة مريحة وسلسة أثناء التنقل بين الستادات التسعة التي تشهد المنافسات، بفضل البنية التحتية الحديثة من الطرق وشبكة محطات مترو الدوحة.



9 ستادات تستضيف الحدث الآسيوي الكبير



من المقرر أن تستضيف 9 ستادات 51 مباراة ستجري بين 24 منتخبا ضمن 6 مجموعات.



وقد سبق استضافة منافسات مونديال قطر 2022 في 7 من هذه الستادات وهي: ستاد لوسيل، ستاد البيت، ستاد خليفة الدولي، ستاد الجنوب، ستاد أحمد بن علي، ستاد الثمامة، وستاد المدينة التعليمية، كما تمت إضافة ستادين آخرين هما ستاد جاسم بن حمد وستاد عبدالله بن خليفة، إلى قائمة الصروح الرياضية الحديثة التي تستضيف منافسات البطولة الآسيوية المرتقبة.



وتوجد في جميع الستادات التي تستضيف منافسات البطولة مقاعد يمكن الوصول إليها بكل سهولة، بما فيها المقاعد التي يمكن الوصول إليها باستخدام الكراسي المتحركة، إضافة إلى مقاعد للأشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ما يضمن استمتاع المشجعين من ذوي الإعاقة بتجربة مريحة خالية من العوائق.



كما سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفعاليات الترفيهية طوال فترة انعقاد كأس آسيا 2023.



مجموعات البطولة



يشارك المنتخب القطري في النسخة الـ18 من درة البطولات الآسيوية بصفته حامل اللقب، بعد تتويجه باللقب في 2019، مكللا إنجازاته برفع الكأس في حفل الختام بكل جدارة واستحقاق بعد مسيرة مبهرة لم يتعرض خلالها لأي هزيمة.



وقد أوقعت القرعة «العنابي» في المجموعة الأولى بكأس آسيا قطر 2023 إلى جانب منتخبات الصين وطاجيكستان ولبنان، فيما تضم المجموعات الأخرى التي تضم 24 منتخبا كلا من المجموعة الثانية وفيها أستراليا وأوزبكستان وسورية والهند، والمجموعة الثالثة، وتحت مظلتها إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين، فيما تتألف الرابعة من اليابان وإندونيسيا والعراق وفيتنام، والخامسة من كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين، أما المجموعة السادسة فتضم منتخبات السعودية وعمان وقرغيزستان وتايلند.



تذاكر مباريات البطولة.. سؤال وجواب





ما فئات وأسعار التذاكر المتاحة؟



٭ المباراة الافتتاحية: الفئة الأولى ـ 250 ريالا قطريا، الفئة الثانية ـ 100 ريال قطري، الفئة الثالثة ـ 30 ريالا قطريا، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ـ 30 ريالا قطريا.



٭ دور المجموعات ودور الـ 16: الفئة الأولى ـ 60 ريالا قطريا، الفئة الثانية ـ 40 ريالا قطريا، الفئة الثالثة ـ 25 ريالا قطريا، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ـ 25 ريالا قطريا.



٭ ربع النهائي ونصف النهائي: الفئة الأولى ـ 100 ريال قطري، الفئة الثانية ـ 60 ريالا قطريا، الفئة الثالثة ـ 30 ريالا قطريا، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ـ 30 ريالا قطريا.



٭ النهائي: الفئة الأولى ـ 250 ريالا قطريا، الفئة الثانية ـ 100 ريال قطري، الفئة الثالثة ـ 30 ريالا قطريا، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ـ 30 ريالا قطريا.



أين يمكنني شراء التذاكر؟



يمكن شراء تذاكر جميع المباريات من خلال الرابط: http://tickets.qfa.qa/afc2023.



كيف أشتري تذكرتي عبر الإنترنت؟



٭ يمكنك شراء تذكرتك عبر الإنترنت باتباع هذه الخطوات الست السهلة:



1 ـ زيارة http://tickets.qfa.qa/afc2023.



2 ـ تحديد المباراة التي ترغب في حضورها: مباراة (على سبيل المثال، منتخب قطر مع منتخب لبنان) ثم تحديد عدد التذاكر.



3 ـ سيطلب منك تسجيل الدخول إذا كنت قد سجلت بياناتك مسبقا في الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم، أو يمكنك إكمال نموذج سريع وإدخال بياناتك للتسجيل.



4 ـ أدخل بيانات بطاقة الخصم أو الائتمان سارية المفعول الخاصة بك في صفحة بوابة الدفع.



5 ـ تحقق من عنوان بريدك الإلكتروني المسجل للحصول على رسالة بريد إلكتروني لتأكيد الحجز، بحيث يمكنك الوصول إلى تذكرتك عبر الإنترنت (اطبع نسخة من التذكرة أو استخدم نسخة إلكترونية على الهاتف المحمول).



6 ـ طباعة التذكرة أو تنزيل نسخة إلكترونية من التذكرة.



هل يوجد مكان آخر للحصول على تذاكر مباريات كأس آسيا قطر 2023؟ وكيف أعرف إذا كانت قناة معتمدة ومصرح لها بالبيع؟



٭ لا تشتر تذاكر من خلال قنوات البيع غير المصرح لها، فلا يوجد موقع إلكتروني آخر معتمد لبيع التذاكر غير http://tickets.qfa.qa/afc2023. إذا شاهدت أي موقع إلكتروني آخر يعرض بيع تذاكر لمباريات كأس آسيا 2023، فهي بالتأكيد قنوات غير مرخصة لبيع التذاكر. والتذاكر التي تم شراؤها عبر قنوات البيع غير المصرح لها (على سبيل المثال، الوسطاء غير المصرح لهم مثل وسطاء التذاكر، أو المزادات على شبكة الإنترنت، أو وكلاء بيع التذاكر على الإنترنت، أو غيرها من منصات تبادل التذاكر غير الرسمية) غير صالحة وتخضع للإلغاء في أي وقت ومن دون إشعار.

بناء على طلب من اللجنة المحلية المنظمة للبطولة والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يجب على حاملي التذاكر توضيح كيف، ومن الشخص الذي اشتريت منه التذاكر، وبأي سعر، ومن أين حصلوا على تذاكرهم؟



ويرجى العلم أن أي تذكرة تم إلغاؤها تكون غير صالحة لدخول المباراة (المباريات) في الستاد (الستادات) التي تستضف منافسات البطولة، يرجى أيضا ملاحظة أن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرفضان بشكل قاطع تحمّل أي مسؤولية فيما يتعلق بإلغاء التذكرة (التذاكر) ويحتفظان بجميع حقوقهما في هذا الصدد، ولتجنب أي إشكالات قد تحدث في المستقبل، نوصي بشدة بشراء التذاكر فقط عبر قنوات البيع الرسمية وتجنب أي مصدر غير مصرح له يعرض بيع التذاكر.



ما مزايا التذاكر الإلكترونية على الهاتف المحمول؟



٭ تضمن اتصالا أقل من شخص لآخر، وسيلة صديقة للبيئة ـ لا حاجة لطباعة التذاكر، يمكنك فقط إبراز التذكرة على هاتفك المحمول عند الدخول إلى الستاد، ولا حاجة للانتظار في الطابور للدخول إلى الستاد، وأيضا لا يمكن إضاعة التذاكر في البريد الإلكتروني.



لماذا لم أتسلّم نسخة إلكترونية من التذاكر على هاتفي الجوال؟



٭ تأكد من أنك استخدمت عنوان البريد الإلكتروني الصحيح، ثم تحقق من ملف البريد المهمل الخاص (Junk)، إذا لزم الأمر، ثم أضف عنوان البريد الإلكتروني الخاص بنا [email protected] إلى قائمة عناوين البريد الإلكتروني الموثوق بها، وعلى الرغم من وصول رسائل البريد الإلكتروني بشكل عام على الفور، ثم الانتظار بضع دقائق على الأقل بعد اكتمال عملية شراء التذاكر بنجاح حتى تصل التذاكر إليك.



كيف تختلف التذاكر الإلكترونية على الهاتف الجوال عن التذاكر العادية؟



٭ التذكرة التي يتم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني هي تذكرة صالحة مثل التذكرة المطبوعة، وتحتوي كل تذكرة على رمز فريد يتم مسحه ضوئيا في وقت المباراة، وإذا تم طباعة أكثر من نسخة واحدة من التذكرة، فلن يسمح بالدخول إلا بتقديم النسخة الأولى التي تم مسحها ضوئيا.



كيف استخدم تذكرتي الإلكترونية؟



٭ تعتبر التذكرة الإلكترونية الخاصة بك بمنزلة تذكرة عادية، ولست بحاجة إلى استبدالها في الستاد، كما تحتاج إلى تقديم التذكرة الإلكترونية في الستاد حتى يمكن مسحها ضوئيا، وإذا كنت ترغب في طباعة التذكرة، فأنت بحاجة إلى طباعتها على ورق بحجم A4.



ماذا لو كنت أواجه مشكلة في الاتصال بالإنترنت عندما أحاول مسح النسخة الإلكترونية من التذكرة على الهاتف المحمول؟



٭ تنزيل التذاكر في محافظ الهواتف الجوالة، يجعل الاتصال بالإنترنت غير ضروري لمسح النسخة الإلكترونية من التذكرة عند وصولك إلى الستاد، وبمجرد تنزيل النسخة الإلكترونية من التذكرة على الهاتف المحمول ستكون قادرا على إظهارها ومسحها في أي وقت من دون اتصال بالإنترنت طالما بطارية الهاتف مشحونة جيدا.



كيف يمكنني دفع ثمن التذاكر؟



٭ لا يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت إلا عن طريق بطاقة الائتمـــان أو بطاقــة الخصـــم، google pay ،apple pay.



هل هناك أي تذاكر خاصة للمشجعين من ذوي الإعاقة؟



٭ نعم، توجد تذاكر خاصة لهذه الفئة من المشجعين لحضور جميع المباريات، ويمكن للمشجعين من ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة اختيار تذاكر إتاحة الوصول الخاصة بهم عبر الإنترنت، ويمكن شراء التذاكر الخاصة بالمشجعين من ذوي الإعاقة، ومشاركة إي طلبات خاصة بإتاحة الوصول عبر [email protected].



أين ومتى يمكنني محاولة إعادة بيع تذكرتي (تذاكري) إذا لم يكن بمقدور ضيفي أو ضيوفي أو لا يمكنني حضور مباراة؟



٭ إذا لم تتمكن أنت أو أي من ضيوفك من حضور مباراة، يمكنك عرض بعض التذاكر أو جميعها لإعادة بيعها على المنصة الرسمية لإعادة بيع التذاكر.



أين يمكنني شراء الطعام والمشروبات؟



٭ ستتوافر أكشاك مخصصة لبيع الطعام والشراب في الستاد ويمنع اصطحاب الأطعمة والمشروبات من خارج الستاد.



أين يمكنني ركن سيارتي؟



٭ يمكن استخدام المواقف حول الملعب والموضحة باللوحات الإرشادية للجماهير.



كيف يمكنني إلغاء تذكرتي؟



٭ يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام في الموقع الإلكتروني لبيع التذاكر. لا يمكن إلغاء التذاكر أو استرداد ثمنها.





التبرع بعوائد تذاكر البطولة لدعم حملات إغاثة شعب فلسطين



أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا قطر 2023 عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر البطولة الآسيوية المرتقبة لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني، الذي يمر بأزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة.



وأكد رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023 الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على أهمية التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والعون لهم، مضيفا: «في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني من أوضاع صعبة، اتخذنا القرار بتخصيص العوائد من مبيعات تذاكر كأس آسيا قطر 2022 لدعم جهود الإغاثة وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين».



وبين أن هذه المبادرة تأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه رياضة كرة القدم في مجال المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها الفاعلة خارج المستطيل الأخضر، وإيمانا بقوة كرة القدم وتأثيرها في المجتمعات، خاصة في أوقات الأزمات والتي تشتد فيها الحاجة لتقديم المساعدة.



تجدر الاشارة الى أن العوائد سيتم تخصيصها لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.