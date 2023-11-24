يحرص بنك الكويت الوطني على رفع وعي العملاء وتعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لدى كافة الشرائح المجتمع، وفي هذا الإطار، يواصل البنك دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.



ويكثف «الوطني» من حملات التوعية عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية ونصائح عبر جميع منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي وذلك لرفع الوعي لدى كل شرائح المجتمع وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها.

ويسلط «الوطني» الضوء على ضرورة حماية المعلومات المصرفية والشخصية، والتعريف بالطرق التي تساعد العملاء على حماية معلوماتهم البنكية، حيث يحرص البنك دائما على رفع مستوى الوعي حول كيفية حماية المعلومات المصرفية وكذلك عدم الانسياق وراء الإعلانات المزيفة التي تغري الأشخاص بعوائد مالية مجزية.

وتحتوي الإعلانات المزيفة على مخاطر كبيرة، بسبب إمكانية تحميل ما يعرف بتطبيقات التحكم عن بعد بالأجهزة الشخصية أو طلب البيانات المصرفية لإيداع مبالغ الجوائز في الحسابات الشخصية، لذلك يشدد «الوطني» على ضرورة تجنب إعطاء الصلاحيات للغير لتجنب سرقة المعلومات الشخصية وكذلك الحذر من الطرق الكثير التي يستخدمها المحتالون لخداع الأشخاص بهدف مشاركة البيانات السرية أو رمز «OTP».



ومع تعدد عمليات الاحتيال باستخدام أساليب مختلفة يحرص بنك الكويت الوطني على حماية عملائه وزيادة وعيهم بكيفية تفادي عمليات الاحتيال من خلال اتباع النصائح والإرشادات التي يقدمها البنك عبر جميع قنواته الرقمية.



ويؤكد «الوطني» أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، محذرا العملاء من الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم أو سرقة بياناتهم.



ويسخر «الوطني» جميع إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.



ويعد بنك الكويت الوطني داعما وشريكا رئيسيا بجميع حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب «الوطني» باعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لصقل خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.