أفادت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أمس، بارتفاع الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي 9.35% إلى قيمة قدرها 15.767 مليار دولار بالمقارنة مع 14.419 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.



وقالت «الغرفة» في بيان، إن قيمة الواردات البرازيلية من المنطقة العربية بلغت 8.973 مليارات دولار في الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي، مضيفة ان حجم الصادرات البرازيلية إلى السعودية سجل 2.654 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الإمارات 2.543 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.



أما الصادرات البرازيلية إلى مصر فبلغت 1.889 مليار دولار، بارتفاع ملحوظ عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الصادرات البرازيلية إلى قطر 266 مليون دولار، فيما وصل حجم صادراتها إلى الكويت إلى 220 مليون دولار، وسجلت صادرات اللحوم والدواجن البرازيلية إلى الدول العربية النسبة الأكبر من الصادرات البرازيلية، بحسب البيان.



وتصدرت السعودية قائمة أكبر الدول العربية المصدرة إلى البرازيل بإجمالي 2.937 مليار دولار، تلتها الإمارات بواقع 998 مليون دولار بحسب البيان، وبلغت واردات البرازيل من قطر 605 ملايين دولار، وسجلت وارداتها من مصر 439 مليون دولار، وبلغت واردات البرازيل من الكويت 323 مليون دولار.



وقال رئيس الغرفة التجارية العربية- البرازيلية، أوسمار شحفة: «ارتفعت الصادرات والواردات البرازيلية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس العلاقات التجارية القوية والمتنامية بين البرازيل والعالم العربي».



وأضاف: «نحرص في الغرفة التجارية العربية- البرازيلية على تعزيز الصادرات البرازيلية إلى المنطقة العربية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية. وتجسد هذه المؤشرات التجارية الإيجابية التزامنا بتطوير علاقات ثنائية متينة بين البرازيل والدول العربية».