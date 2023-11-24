إنفاق الأسر على الاحتياجات الرئيسية بلغ 79% من إجمالي الدخل.. و21% على الكماليات

733 ديناراً الإنفاق الشهري للأسرة في الكويت على بند السكن بما يعادل 8800 دينار سنوياً

2700 دينار سنوياً معدل الإنفاق السنوي للأسرة الكويتية الواحدة على بند العمالة المنزلية

الأسرة تنفق على المنتجات الاستهلاكية 5500 دينار سنوياً.. ما يعادل 92 ديناراً للفرد شهرياً



أعده للنشر: مصطفى صالح



يمكن تعريف تكلفة المعيشة بأنها مقدار الراتب أو الدخل الشهري اللازم للفرد الواحد للعيش بشكل جيد، أو انها إجمالي المشتريات التي يحتاج إليها الفرد للعيش، ويعتبر مؤشر أسعار المستهلك CPI واحدا من اهم تلك المؤشرات التي تقيس تكاليف العيش في منطقة جغرافية معينة، والمقارنة بما حولها من الدول الأخرى.



وفي هذا الشأن، قام التقرير السنوي لشركة إكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال بالكويت، والذي تنشره «الأنباء»، بحساب متوسط تكاليف أبرز السلع والخدمات على المواطنين، كحد أدنى من الضروريات للحفاظ على سلامة العيش.



ويقول الرئيس التنفيذي للشركة م.نايف بستكي إن أهمية هذا المؤشر يكمن في تحديد حجم الدخل الشهري للموظف، والتنبؤ بنسبة الادخار الحالية، ونسبة الدين العام والقروض على المواطنين، إضافة إلى عملية إدارة السلع والخدمات المقدمة.



ويضيف بستكي أن معدل الصرف الشهري على الفرد الواحد في الأسرة الكويتية كان بمقدار 1066 دينارا، أي ما يعادل 64 ألف دينار على الأسرة سنويا، كما توضح النتائج أن حجم صرف الأسر على الاحتياجات الرئيسية كان 79% من إجمالي الدخل، بينما كان الصرف على الكماليات يقدر بنحو 21% من إجمالي الراتب.



وتعد تلك العلاقات العلامات المهمة التي ينبغي الوقوف عندها إما من خلال رفع الدخل الشهري للأفراد أو التشجيع على الحد من حجم الكماليات وذلك نحو تشجيع الادخار والاستعداد للمستقبل. وفيما يلي جانب من الدراسة التي قامت بها الشركة (تقرير أكتوبر 2023):



تكاليف السكن



يعتبر السكن الخاص سواء من خلال تملك المواطنين لبيت العمر أو حتى الصرف الشهري على إيجار الشقة، من الحاجات الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة في بقائها والمحافظة عليها، وتشير نتائج أبحاث شركة إكسبر للاستشارات الى أن معدل الصرف الشهري لبند السكن كان نحو 733 دينارا شهريا، أي بواقع 8.8 آلاف دينار سنويا.



الجدير الذكر أن تكلفة السكن الخاص على الفرد الواحد كانت بمعدل 147 دينارا شهريا، ما يعد من النسب العالية في هذا البند، التي تستوجب الوقوف عندها.



السيارات والنقل



كما يعتبر قطاع السيارات والنقل من الأهمية بمكان كونه يساهم في تحقيق وبلوغ الدخل الشهري المطلوب للفرد. والى جانب ذلك، فإن للغلو في استنزاف هذا البند بالتوجه نحو الكمال المطلق والبحث عن الرفاهية الكبيرة دورها في رفع حجم التكلفة إلى حد قد لا يطاق.



ولهذا، فإن معدل الصرف الشهري على هذا القطاع ـ سواء من خلال الفقد من قيمة الأصول depreciation او الايجار ـ كان نحو 361 دينارا شهريا، أي بمقدار 4333 دينارا سنويا. ولذلك، فإن معدل استهلاك الفرد لقطاع السيارات كان نحو 181 دينارا شهريا.



العمالة المنزلية



تعتبر العمالة المنزلية المساندة في السكن، من الأمور المساهمة في تحقيق الرخاء والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين، ويتناسب هذا العامل مع المستوى الاجتماعي للعائلة، فمنها من يعتمد على 3 عمالة في البيت الواحد، ومنها من لا يعتمد على أي منها.



ولذلك تشير النتائج إلى أن معدل صرف الأسرة الكويتية على بند العمالة في المنزل كان بمقدار 225 دينار شهريا، أي حوالي 2700 دينار سنويا. الجدير بالذكر أن تكلفة الخادم الواحد على الفرد كانت بمقدار 45 دينارا شهريا.



التعليم



يشكل التعليم أهمية بالغة لدى الاسر، كونه مرتبطا بشكل مباشر في حجم الدخل الشهري العائد على مستقبل العائلة الجديدة مستقبلا. ولذلك تستثمر بعض الاسر في هذا البند بشكل اشمل، والمرتبط بطبيعة الحال على القدرة في ذلك الى جانب الأولوية. وقد بلغ معدل صرف العائلة على التعليم شهريا 313 دينارا، ما يعادل 3750 دينارا سنويا. وتعد تلك القيمة مرتفعة الى حد كبير، خصوصا إذا كان عدد الأبناء أكثر من 3 طلاب وطالبات.



الرعاية الصحية والتجميل



أصبح بند الرعاية الصحية والتجميل من البنود التي أضيفت بشكل ملحوظ على فاتورة الاسرة الكويتية مؤخرا، والذي استوجب الامر دراستها بشكل مفصل وتحليل نتائجها. وتشير نتائج أبحاث الشركة إلى أن العائلة تصرف حوالي 263 دينارا شهريا على هذا البند ـ ما بين احتياجات ضرورية وخدمات كمالية ـ أي ما يقارب 3150 دينارا سنويا. وعلى الرغم من توافر الخدمات الصحية ـ على الأقل في القطاع الحكومي العام ـ إلا أن تكلفته في تزايد مستمر خصوصا إذا ما كانت الزيارات أسبوعية او أكثر من مرتين في الشهر.



الجمعيات التعاونية والاستهلاكية



كما يعتبر هذا البند من البنود المهمة في سلوك الاسرة، والتي تتمايز حسب الظروف الاجتماعية من حيث معدل الزيارات الدورية والصرف عليها. وتشير النتائج إلى أن معدل صرف العائلة على المنتجات الاستهلاكية كان بمقدار 458 دينارا شهريا، وهو ما يعادل 5500 دينار سنويا. وتمثل تلك النسبة المرتفعة أهمية كبرى، كون تكلفتها على الفرد الواحد قد بلغت حوالي 92 دينارا شهريا.



المطاعم



يعتبر قطاع المطاعم من القطاعات المستحدثة بشكل ملحوظ في على الاسواق الكويت، والتي بدأت تتجلى نتائجها على تكاليف الاسرة خلال العقدين الماضيين بشكل خاص، والتي لابد من الوقوف عندها. وتشير نتائج شركة اكسبر للاستشارات إلى أن معدل الميزانية الشهرية للفرد لهذا القطاع كانت بمقدار 120 دينارا، ما يقارب 1440 سنويا. وتعتمد تلك القيمة بشكل مباشر على معدل الزيارات للمطاعم سواء يوميا، اسبوعيا، او شهريا.



الخدات العامة



يتضمن هذا البند بعض الخدمات العامة المساهمة في تحقيق الرفاه للفرد، ومنها على سبيل المثال الانترنت، القنوات الفضائية، التلفون، وقود السيارات، صيانة الأجهزة، بالإضافة الى فواتير الكهرباء والماء. وفي هذا الشأن قال التقرير إن معدل صرف الاسرة على هذا البند كان بمقدار 222 دينارا شهريا، أي ما يعادل 2660 دينارا سنويا، كما ان تكلفة بند الخدمات العامة على الفرد الواحد كانت 11 دينارا شهريا، ما تعد منخفضة بشكل ملحوظ.



الأسواق



ويختلف هذا البند بطبيعته حسب الطبيعة الاجتماعية للأسرة الى حد كبير. ويتضمن هذا الجانب المصروفات المختلفة من الأسواق مثل الأثاث، الملابس والاكسسوارات، شراء الأجهزة والمكائن، الكوفي شوب، المطاعم والحلويات، وتشير أبحاث الشركة إلى أن معدل الصرف في هذا القطاع كان بمعدل 488 دينارا شهريا، أي بمعدل 5850 دينارا سنويا.



الترفيه



كما تشير النتائج إلى أن بند الترفيه على الاسرة بالكويت كان بمعدل 137 دينارا شهريا، او 1645 دينارا سنويا. ويتضمن هذا المحور تذكار حضور المباريات، السينما والمسرح، ألعاب الأطفال، بالإضافة الى الاشتراك النادي الصحي. كما توضح النتائج أن معدل تكلفة قطاع الترفيه على الفرد الواحد كانت بمعدل 17 دينارا فقط شهريا، ولعل ذلك الانخفاض يعود الى محدودية الأماكن السياحية الحالية (فترة إعداد هذا التقرير).



السفر



كما يعتمد البند الأخير من بنود مؤشرات الاستهلاك على السفر والصرف خارج نطاق الكويت. وتشير النتائج الى ان معدل الصرف او التوفير الشهري لهذا البند كان بمعدل 347 دينارا، أي ما يعادل 4167 دينارا سنويا. وقد كان معدل الصرف على بند السفر هو 69 دينارا شهريا على الفرد الواحد.