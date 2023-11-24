شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزايدا ملحوظا في النشاط الاستثماري قبل نهاية العام، خلافا للاتجاه العالمي، حيث تجاوزت استثمارات رأس المال المغامر في المنطقة 310 ملايين دولار في شهر نوفمبر الجاري.



جاء ذلك مدعوما باتفاق تمويل كبير حصلت عليها شركة الفنتك تابي عند 200 مليون دولار، بعد تباطؤ واضح خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث كانت معظم هذه الصفقات في المراحل البدائية.



ومن أكبر الصفقات التي تمت في شهر نوفمبر، جمع شركة «جسر» المتخصصة في تكنولوجيا الموارد البشرية ومقرها السعودية، 30 مليون دولار في جولة من الفئة A بقيادة ميراك كابيتال، وتأسست «جسر» عام 2016 وتخدم أكثر من 3 آلاف عميل وتدير معاملات رواتب بأكثر من 10 مليارات ريال في قطاعات حكومية وشبه حكومية وخاصة.



وأيضا حصلت شركة أجراس السعودية الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية أو Proptech على جولة تأسيسية Seed بقيمة 28 مليون دولار بقيادة مدارك، وتأسست أجراس عام 2022 وتهدف إلى حل مشكلة الإيجار التي تواجهها الشركات في المنطقة عبر تقديم خيار «استأجر الآن وادفع لاحقا».



وقامت شركة XPANCEOالناشئة في مجال deep tech ومقرها الإمارات بجمع جولة تمويل أولية بقيمة 40 مليون دولار بقيادة شركة Opportunity Ventures ومقرها هونغ كونغ، وتأسست XPANCEO عام 2021 وتعمل على تطوير الجيل القادم من الحوسبة عبر عدسات لاصقة ذكية مزودة بميزات رؤية الواقع المعزز غير مرئية وخفيفة الوزن.



واكتسب قطاع التعليم عن بعد إقبالا بعد جائحة كورونا واستمر السوق بالنمو على الرغم من عودة الأمور إلى طبيعتها خصوصا في سوق الدورات التدريبية والتعليم العالي، وجمعت شركة «نون» المتخصصة في تكنولوجيا التعليم ومقرها السعودية تمويلا بمبلغ 41 مليون دولار في جولة من الفئة «ب» بقيادة واعد فنتشرز التابعة لأرامكو ورائد فنتشرز.