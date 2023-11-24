أظهرت بيانات من شركة Counterpoint للأبحاث أن مبيعات الهواتف الذكية العالمية ارتفعت في أكتوبر بعد انخفاضها لمدة 27 شهرا متتاليا على أساس سنوي، بقيادة الانتعاش في الأسواق الناشئة، وارتفعت معاملات البيع، أو أحجام مبيعات التجزئة، بنسبة 5% على أساس سنوي في أكتوبر، وفقا للتقرير.



وقالت شركة الأبحاث «قادت الأسواق الناشئة هذا النمو مع انتعاش مستمر في الشرق الأوسط وافريقيا، وعودة (هواوي) إلى الصين وبداية موسم الأعياد في الهند». وأضافت أن الأسواق المتقدمة التي لديها نسبة هواتف ذكية مرتفعة نسبيا شهدت انتعاشا أبطأ.



وسجلت شركة «هواوي» أسرع نمو بين صانعي الهواتف الذكية في الصين في الربع الثالث بعد أن أطلقت الشركة هاتفها الذكي Mate 60 Pro في سبتمبر والذي أثار الكثير من اهتمام المستهلكين بسبب الرقائق المستخدمة التي تعتبر متقدمة. وقال التقرير إن شهر أكتوبر سجل أيضا أعلى مبيعات شهرية للهواتف الذكية منذ يناير 2022.



كما ساعد إطلاق سلسلة iPhone 15 من «آبل» في أواخر سبتمبر على تعزيز مبيعات الهواتف الذكية، وقالت شركة الأبحاث «مقارنة بالعام الماضي، تأخر الإطلاق لمدة أسبوع، مما يعني أن التأثير الكامل لمبيعات iPhone الجديدة كان موجودا في أكتوبر».



وبحسب تقرير لـ CNBC الأميركية اطلعت عليه «العربية business»، تأثرت مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم بنقص المكونات وتراكم المخزون ودورات الاستبدال الأطول.