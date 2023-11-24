توقعت شركة استشارات مالية في إسرائيل أن الحرب على قطاع غزة قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل.



وقالت «ليدر كابيتال ماركتس»، في تقرير لها نقلته قناة «الجزيرة»: إنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، في حين تدفــع الولايات المتحدة الباقي على شكـــل مساعــــدات عسكريـــة.



ويعد هذا التقدير أقل من تقديرات سابقة، منها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي الحكومي في تقرير له قبل أيام، أن كلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل ربما تبلغ 200 مليار شيكل أي ما يقارب 54 مليار دولار.



وفي أكتوبر الماضي، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يوميا، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.