إلهام الفضالة: من كثر حبي لأخواتي أضرّهم.. وتجمعني بسلمان مشاهد كوميدية

شهاب جوهر: أنا وباسم عبدالأمير كيان واحد ونطمح لتقديم عمل يرضي الجمهور

سائد الهواري: وجودي مع هؤلاء النجوم حافز لتقديم عمل يليق بالدراما الكويتية

شهد الياسين: العمل جميل جداً.. وأعاني من مشاكل وصراعات في حياتي

خالد العجيرب: شهد سلمان أجمل امرأة بالكون أجمل من چورچينا حبيبة رونالدو

شهد سلمان: دوري خالة البنات «نسيمة» المتسلطة.. وأول مرة مع ياسين والعسلاوي



ياسر العيلة



تدور حاليا كاميرا المخرج الأردني سائد الهواري لتصوير مسلسل «خواتي غناتي» للكاتبة جميلة جمعة، إنتاج «mbc»، بطولة نخبة من النجوم منهم: إلهام الفضالة وفيصل العميري وطيف وعبدالله بهمن وخالد العجيرب وشهد سلمان وشهد الياسين وفهد وطلال باسم وشبنم خان وشيخة العسلاوي وهبة الناجم وشملان العميري وآخرون، والعمل اجتماعي لايت كوميدي.



«الأنباء» زارت كواليس المسلسل وكانت لنا لقاءات مع مخرجه ونجومه، فإلى التفاصيل:



في البداية تحدثت بطلة العمل النجمة إلهام الفضالة، قائلة: «خواتي غناتي» وايد حلو للكاتبة جميلة جمعة، وتدور فكرته حول أربع أخوات يعشن مع والدهن، وأجسد دور الأخت الكبيرة التي تحتوي أخواتها، ومن كثر حبها لهن تضرهن، بالإضافة إلى سيطرتها وتحكمها فيهن. والعمل يحتوي على أحداث مميزة ولمسات كوميدية مع الفنانة شهد سلمان، التي كشفت أنها تتعاون في هذا المسلسل لأول مرة مع الفنانة شيخة العسلاوي، وأيضا الفنانة شهد الياسين التي تلتقي بها بعد فترة غياب طويلة منذ أن شاركت معها في مسلسل «عداني العيب»، كذلك النجم فيصل العميري، وهو إضافة رائعة للعمل.



وعن افتقادها وجود زوجها شهاب جوهر معها في المسلسل، ردت: ان شاء الله موجود معي في رمضان، وكل يوم هو متواجد معنا في اللوكيشن.



من جانبه، قال المنتج والفنان شهاب جوهر: نحن وباسم عبدالأمير كيان واحد، وبالنهاية نطمح لتقديم عمل يرتقي بمستوى الجمهور مثلما عودناهم، ونص «خواتي غناتي» رائع، واخترنا له نجوما مميزين، وغيرنا فنانين كثيرين الناس تعودت عليهم في أعمالنا السابقة وأنا من ضمنهم، حيث انسحبت من المسلسل رغم وجود دور لي وأسندته لأحد الزملاء بقرار شخصي مني لتغيير تشكيلة المسلسل.



بينما قال المخرج سائد الهواري: الحمد لله هذه تجربتي الثالثة مع النجمة الهام الفضالة بعد النجاح الذي حققناه معا من قبل من خلال مسلسل «أمينة حاف»، ووجودي وسط نجوم العمل للمرة الثالثة هو حافز لي لتقديم مسلسل يليق بمستوى الدراما الكويتية.



اما الفنانة شهد الياسين، فقالت: «خواتي غناتي» جدا جميل و«القروب» رائع، وأنا سعيدة بأنني أتعاون مع النجمة إلهام الفضالة في ثاني تجربة لي معها، وأيضا التجربة الأولى لي مع الفنان شهاب جوهر كمنتج، مكملة: النص رائع والحبكة جديدة بالنسبة لي، وأجسد دور الأخت الوسطى التي لديها مشاكل وصراعات في حياتها وتعاني نوعا ما من تسلط وتحكم أختها الكبيرة، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.



وعن عملها مع المخرج سائد الهواري، قالت: سعيدة جدا بالتعاون معه وفي كل مسلسل يكون هو القائد فيه أشعر براحة نفسية لأنني على ثقة بأنه سيقدمني في أحسن صورة وأفضل أداء.



بدوره، قال الفنان خالد العجيرب: أعتبر بداية نجاحي مع هذا «القروب» الجميل بداية من الفنان الكبير باسم عبدالأمير ومدير إدارة الإنتاج سعد العدواني، بالإضافة للنجمة إلهام الفضالة والمخرج الرائع سائد الهواري «بويشير»، فأنا عملت معهم الكثير من المسلسلات الناجحة لكن «أمينة حاف» أعتبره نقلة مهمة وكبيرة في حياتي الفنية.



وحول دوره في المسلسل، رد: أجسد شخصية رجل بسيط يدعي «شهاب» يعمل في إحدى الجمعيات، وأثناء عمله يلتقي شريكة حياته النجمة شهد سلمان التي يراها اجمل امرأة في الكون بل يراها كأنها چورچينا حبيبة كريستيانو رونالدو.



وعن الكيمياء التي تجمعه بالنجمة شهد سلمان، قال: من حسن حظي أن التقي بها في اعمال كثيرة وهي نجمة بعفويتها وبساطتها، فقط تأكل وتضحك.



فيما قالت الفنانة شهد سلمان: العمل جميل وكل المشاهد مريحة وتجمعني علاقة مميزة بكل نجومه بمن فيهن الفنانات اللاتي أعمل معهن لأول مرة مثل شهد الياسين وشيخة العسلاوي، وكل فريق المسلسل بينهم تناغم وحب والحمد لله لا توجد مشاكل، متطرقة الى دورها، حيث قالت: أجسد دور «نسيمة»، شخصية كوميدية، وهي خالة الهام الفضالة وشهد الياسين وشيخة العسلاوي وشبنم خان، وتكون متسلطة عليهن نوعا ما، ولن أكشف تفاصيل دوري أكثر من ذلك حتى لا أحرق الاحداث.



وقال الفنان فهد باسم: مسلسل «خواتي غناتي» تجربة جديدة بالنسبة لي، عمل حلو، أجواؤه اجتماعية كوميدية، وألعب فيه شخصية جديدة بعيدا عن الادوار المركبة والادوار الكوميدية التي قدمتها في اعمالي الاخيرة، فهذه المرة اقدم شخصية جادة ان شاء الله الجمهور يتقبلها.



وعن تكرار تعاونه مع النجمة الهام الفضالة، اجاب: بالنسبة لي العمل مع نجمة بقيمة الهام الفضالة يجعلني حريصا على تقديم أفضل أداء فهي اضافة لكل عمل تتواجد فيه لأن هذه الاعمال ستتحول في يوم من الايام لتاريخ، وهذا الشيء سيحسب لي بالتأكيد، فهي نجمة من الصفوف الأولى، وأنا سعيد بالعمل معها.



وقالت الفنانة شبنم خان: المسلسل «لايت كوميدي» ولكن الشخصية التي اقدمها فيها دراما وحزن زيادة ومشاكل اعاني منها، وهناك حرب خلال الاحداث بيني وبين احدى اخواتي، مضيفة: «وفاء» هي الشخصية التي اجسدها واقد احببتها كثيرا لأن دمها خفيف ومحبة للحياة بالرغم من الحزن الذي تعيشه.



وحول تعاملها أكثر من مرة مع النجمة إلهام الفضالة، اوضحت: سعيدة طبعا، واجمل الاعمال التي قدمتها كانت معها، وأعيد وأكرر ان هذا اللوكيشن هو بيتي الثاني ونعيش فيه كأسرة واحدة.



من جهتها، قالت الفنانة شيخة العسلاوي: «أنا وايد مستانسة بالعمل مع هذا القروب الجميل بقيادة المخرج سائد الهواري الذي علمني وايد اشياء»، مستدركة: الدور الذي اجسده جذبني جدا فهو يحمل جانبا من الشقاوة والكوميديا التي تجمعني بالفنان طلال باسم، وأنا الأخت الصغيرة في البيت من بين الاخوات الاربعة، والحمد لله مساحة دوري كبيرة واعتبره انطلاقاتي في عالم الدراما.



وقالت الفنانة هبة الناجم: هذا العمل هو الرابع في مشواري الفني، وأجسد من خلاله دور «سوسن» البنت الغنية التي تفتقد وجود امها طول حياتها إلى أن تعثر عليها وتجدها تعاني من الفقر والحرمان وتضطر ان تعيش معها وتتوالى الاحداث.



وعن شكل العلاقة بين فنانات العمل بعضهن البعض، ردت: العلاقة «واو»، ودائما أكرر وأقول «فريق العمل يهبلون» ولا نشعر بأننا أغراب عن بعض، وسوف «تشوفون شيء ما شفتوه من قبل».



وفي الختام، قال الفنان شملان العميري: هذا المسلسل هو الرابع لي في مشواري الفني، والعمل حلو، وفريق العمل تربطهم علاقة حب كبيرة، واقدم فيه دور طالب يدرس في اميركا يعود الى الكويت ليلتقي بأمه لأنه منذ زمن طويل لم يشاهدها ويبحث عنها حتى يجدها ويعيش معها.