Aquaman and the Lost Kingdom

يسعى «أرثر» مستعينا بمساعدة «أورم» لإنقاذ «أتلانتس» والتصدي لـ«بلاك مانتا»، والذي يسعى إلى استغلال سلاح جديد وتسخيره في سبيل الانتقام لموت والده، وتتوالى الأحداث. الفيلم إخراج: جيمس وان، بطولة: جايسون موموا، بن أفليك، باتريك ويلسون، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 22 الجاري.











Bob Marley: One Love



في إطار من الدراما والموسيقى، يستعرض العمل مسيرة مغني الريغي الشهير «بوب مارلي».



الفيلم إخراج: رينالدو ماركوس غرين، بطولة: كينغزلي بن أدير، جيمس نورتون، لاشانا لينش، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 12 يناير المقبل.

Kraven the Hunter





تدور أحداث الفيلم حول مهاجر روسي يدعى «سيرغي كارفينوف»، يدخل في مهمة لإثبات أنه أهم وأكبر صائد في العالم. الفيلم إخراج: جي. سي. شاندو، بطولة: آرون تايلور جونسون، راسل كرو، أريانا ديبوز، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 12 يناير المقبل.