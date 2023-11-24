يعتبر النجم كيانو ريفز حالة فريدة في وسط السينما العالمية، نظرا لتمكنه من تقديم أدوار مختلفة ومتنوعة، ولم يضع نفسه في قالب معين بأذهان الجمهور، فالجميع يتكلم عن أفلام ريفز، إذ قدم أفلام الأكشن، والخيال العلمي، والبوليسي، وغيرها، علاوة على أنه بجانب التمثيل أنشأ فرقة موسيقية، وكان هو عازف الغيتار الأساسي بها، كما أخرج عددا من الأفلام السينمائية.



وبعيدا عن التمثيل والنجومية، يتميز كيانو أيضا على المستوى الإنساني بالكرم والتواضع، فهو دوما ما يدعم المؤسسات الخيرية، وله موقف نبيل تجاه شقيقته خلال صراعها مع مرض اللوكيميا، وكل تلك الأمور صنعت له مكانة خاصة في قلوب الجمهور على المستويين الإنساني والفني.



بلا شك، أفلام كيانو ريفز، الأكشن والحركة، تميل إلى أن تكون من بين أعظم نجاحاته، حيث يتضمن تاريخ أفلامه أبطالا أيقونية مثل «Neo، John Wick, John Constantine, Jack Traven»، بعض هؤلاء الشخصيات قد قام بتجسيدها في عدة أجزاء، وفي مراحل متقدمة من مسيرته الفنية.



يستمر ريفز في جذب الجماهير بمهاراته في مشاهد القتال والحركة، والتي لا تزال تحقق أعلى الإيرادات في شباك تذاكر السينما عالميا، والتي يأتي أحدثها فيلم



«John Wick 4»، ونستعرض لكم أفضل أفلام كيانو ريفز الأكشن والحركة، ومنها:



«Street Kings» وهو فيلم تشويق وأكشن، تدور أحداثه عندما يلتقي «توم لودلو» المحقق السري والمدمن على الكحول في شرطة لوس أنجيليس، مع رجال العصابات الكوريين الذين يعتقد أنهم اختطفوا فتاتين مراهقتين، وقام بزرع جهاز تعقب في سيارة العصابة لتتبع مكانهم، عند الوصول إلى مخبئهم يقتحم «لودلو» ويقضي على رجال العصابات، ثم يجد الفتيات محبوسات في خزانة، بينما يهنئه باقي أفراد وحدته.



ويعود ريفرز بشخصية البطل الخارق «جون ويك» في فيلم «John Wick 4»، ويجد خلال الأحداث نفسه مطاردا من قبل عدو جديد يحاول القضاء عليه، ويقوم بمواجهة العديد من الأعداء، ويستخدم كل ما لديه من مهارات وأسلحة للدفاع عن نفسه والبقاء على قيد الحياة.



يتميز الفيلم بأداء رائع من كيانو ريفز يجعل الجمهور يشعر بالتشويق والإثارة طوال الفيلم، وفي النهاية، ينجح «جون ويك» في القضاء على عدوه ويعود إلى حياته الطبيعية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو «هل سيعود جون ويك مرة أخرى لمواجهة أعداء جدد؟».