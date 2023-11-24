

نصائح للتخلص من الرغبة في تناول الحلويات



قرر الخبراء إجراء تجربة تستمر شهرا واحدا يشارك فيها الراغبون في التخلص من رغبتهم الشديدة في تناول الحلويات، لذلك يقدمون هذه النصائح المفيدة لتحقيق الهدف المنشود:



1 ـ تعويض السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها بممارسة النشاط البدني: أي يجب على الشخص إنفاق سعرات حرارية بقدر التي حصل عليها، فمثلا شريحة من الكعك تعادل المشي 15 دقيقة على جهاز المشي أو إجراء تمرين القرفصاء 30 مرة.



2 ـ تناول أطعمة غنية بعنصر الكروم: لقد أثبت العلماء أن نقص الكروم في الجسم يحفز الرغبة في تناول الحلويات، ومن بين المواد الغذائية المحتوية على الكروم ـ اسماك التونا والسلمون وكبد البقر وأرجل الدجاج والبيض والبنجر والكاكي. وللعلم تحتوي 100 غرام من السمك على نصف حاجة الجسم اليومية من عنصر الكروم.



3 ـ يجب ممارسة عادة جديدة مفيدة، فمثلا عندما تظهر الرغبة في تناول الحلوى قم بأي عمل مفيد مثل إزالة الغبار، غسل أواني المطبخ أو أرضية المنزل، أو حتى تحريك الأثاث وتغيير مواضعها وغير ذلك. ويؤكد علماء النفس، أن هذه الأعمال تساعد على تشكيل نوع من الاعتماد المنعكس لدى الشخص. يقول د.سيرغي اغابكين: سترى أنه خلال أسبوع واحد فقط يبدأ الشخص في الابتعاد عن الحلوى.



4 ـ تنظيم العلاج بالروائح: أظهرت نتائج دراسات علمية، أن بعض الزيوت الطيارة، مثل زيت البرتقال والخزامى والهيل والقرفة، تقلل من الرغبة في تناول الحلويات. لذلك يجب ربط خيط من الصوف حول المعصم عليه قطرة من زيت معطر خلال النهار، حيث سيساعد استنشاقه على تقليل الرغبة في تناول الحلويات.



المصدر: «فيستي. رو»