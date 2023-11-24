يحيى حميدان



استعاد فريق الكرة بنادي الكويت لاعبيه الدوليين في التدريبات الجماعية مساء امس عقب فترة التوقف الدولي للمنتخبات الوطنية.



وحصل دوليو «الأبيض» على راحة من التدريبات أول من أمس، وانضموا مباشرة إلى التدريبات الجماعية أمس استعدادا للقاء ضيفه الكهرباء العراقي على ستاد جابر الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي. وعاد للتدريبات 14 لاعبا بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، وكذلك البحريني محمد مرهون والتونسي طه ياسين الخنيسي، اللذان التحقا بمنتخبي بلديهما في التصفيات المونديالية.



ومن المقرر أن يكون المصري عمرو عبدالفتاح «عموري» قد استعاد جاهزيته التامة بعدما شارك في اللقاء الودي الذي شهد فوز فريقه الكويت على السالمية 4-2، علما أنه غاب منذ أواخر أغسطس الماضي بعدما تعرض لإصابة في الرباط الخارجي للركبة استدعت التدخل الجراحي في مستشفى «اسبيتار» بالدوحة.