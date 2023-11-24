الدوحة - فريد عبدالباقي



كشفت قرعة نهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما في نسختها السادسة والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو المقبلين، طريق منتخبنا الأولمبي، حيث استضافت الدوحة مراسم سحب قرعة البطولة الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.



وجاء «الأولمبي» في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات أوزبكستان وفيتنام وماليزيا، فيما حل المنتخب القطري «المستضيف» في المجموعة الأولى بجانب أستراليا والأردن وإندونيسيا، وضمت المجموعة الثانية اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات والصين، فيما ضمت المجموعة الثالثة السعودية والعراق وتايلند وطاجيكستان.



وتم تصنيف «الأزرق الأولمبي» ضمن منتخبات المستوى الثالث بجانب الأردن، والإمارات وتايلند.



وستتنافس المنتخبات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى مرحلة ربع النهائي، حيث تتأهل المنتخبات الحائزة المراكز الـ 3 الأولى في البطولة الآسيوية، للمشاركة في «أولمبياد باريس 2024»، فيما يخوض المنتخب الحائز المركز الرابع مباراة «الملحق» من خلال مواجهة منتخب أفريقي للحصول على مقعد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.