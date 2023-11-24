يلتقي في العاشرة من صباح اليوم منتخب المدارس نظيره الليبي خلال منافسات أدوار الترضية للبطولة العربية للرياضة المدرسية التي تقام في القاهرة، حيث ينافس «أزرق المدارس» على المركز السابع والثامن في حال الفوز على ليبيا، وفي حال الخسارة يخوض مباراة التاسع والعاشر طبقا لنظام البطولة الذي منح أصحاب المركز الثاني غير المتأهلين للأدوار النهائية إقامة مواجهة الخامس والسادس.



وفي الوقت نفسه حاول الجهاز الفني والإداري خلال الأيام الماضية إخراج اللاعبين من أجواء الهزيمة غير المتوقعة من المنتخب السعودي 2-3 بعدما كان متقدما 2-1 ومن قبلها الخسارة من منتخب مصر في افتتاح البطولة 0-2، وسيمنح الجهاز الفني خلال مباراة اليوم الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا خلال المباراتين الماضيتين للوقوف على مستواهم وتجهيزهم بالصورة الجيدة للاستحقاقات المقبلة خاصة أن البطولة العربية تعد هي البطولة الأولى التنافسية التي يشارك فيها اللاعبون حديثو التكوين كونهم نواة منتخب الكويت لكرة القدم في المراحل السنية.



وأكد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي - رئيس الوفد فيصل المقصيد أن المشاركة الكويتية في النسخة الحالية للرياضة المدرسية تعد إيجابية خاصة السباحة الذي نجح في الحصول على عدد من الميداليات على الرغم من ارتفاع المنافسة بين الفرق المشاركة وتحديدا المنتخبين المصري والسعودي صاحبي الذهب والفضة، مضيفا: منتخب كرة القدم يعد حديث التكوين ولكنه مبشر بالخير وهذا ما نسعى إليه في الوقت الحالي والتواجد في البطولة خضع لعدد من المعايير تطبيقا لاستراتيجية الاتحاد (مواهبنا في مدارسنا) التي نتطلع من خلالها إلى اكتشاف المواهب ودعم المنتخبات الوطنية المختلفة.



هذا، وقد رفع منتخب السباحة رصيده إلى 6 ميداليات (فضية - 5 برونزيات) ويتطلع إلى المنافسة على ميدالية أخرى في اليوم الأخير لمنافسات السباحة 100 متر متنوع.