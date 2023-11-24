توج فريق ديلويت بلقب النسخة الأولى لبطولة «مزارز» لكرة القدم التي أقيمت ملاعب كلية الكويت التقنية Ktech بعدما حقق الفوز على نظيره pwc بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا شجع الفريقين حتى نهاية المباراة، حيث تأهل الفائز بعدما تخطى فريق مزارز 3-0 بينما تأهل فريق pwc بعد الفوز على فريق EY بركلات الترجيح 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3-3.من جانبه، قدم راعي البطولة فهد مساعد التهنئة لفريق ديلويت بعدما استحق التتويج باللقب خلال المنافسات التي شهدت الإثارة الندية منذ بدايتها إلى ختامها، وأكد أن النتائج الإيجابية التي شهدتها النسخة الأولي تجعل اللجنة المنظمة تستعد من الآن لتنظيم النسخة الثانية لضمان استمرارها. وقال إن اللجنة المنظمة نجحت في إخراج البطولة بالشكل المتميز خاصة أن كلية الكويت التقنية سخرت جميع الإمكانات لإنجاح البطولة من ملاعب ومنشآت، وهو ما يجعلنا نعمل على التوسع فيها لإضافة أجواء رياضية تنافسية بين العاملين في مكاتب تدقيق الحسابات.