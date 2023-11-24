تأهل القادسية إلى الدور نصف النهائي لبطولة الأندية الآسيوية الـ 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وذلك بعد تغلبه على نظيره ساي الهندي 39-19، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة مجمع الشيخ سعدالله العبدالله بضاحية صباح السالم.



وحل الأصفر بالمركز الثاني في المجموعة الثانية بـ8 نقاط، وبفارق الأهداف عن العربي القطري الذي حل بالمركز الأول، بعدما تغلب على نظيره الشارقة الإماراتي 28-23، ليغادر الشقيق الإماراتي من الدور الأول للبطولة، رغم حصوله على 8 نقاط، لكن جاء ثالثا بفارق الأهداف. وبالعودة إلى مواجهة القادسية الشوط مع ساي الهندي، فرض الأصفر سيطرته على خصمه ليتقدم بفارق 11 هدافا (19-9) في نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني واصل الأصفر تفوقه موسعا الفارق إلى 20 هدفا بنهاية المباراة، ليتأهل بجدارة إلى الدور قبل النهائي.



وكان الغرافة القطري قد استهل منافسات اليوم الأخير من دور المجموعات بالفوز على جولدن إيغل الهندي 44-27، ليتأهل على رأس مجموعة، وفي مواجهة من العيار الثقيل، حسم الكويت تأهله إلى الدور نصف النهائي رغم خسارته من النجمة البحريني 26-27، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات المجموعة الثانية، وقد خرج الكويت متقدما في الربع الأول 12-8، كما حقق الجيش العراقي الفوز على شباب صيدا اللبناني 32-26 في مباراة هامشية.



هذا وأكد المدير الفني للاتحاد الآسيوي لكرة اليد جاسم الذياب أن المستوى الفني العام للنسخة الـ 26 من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي يستضيفها حاليا نادي القادسية مرتفع جدا بدليل أن أكثر من 5 أندية تتنافس على حجز بطاقات التأهل لنصف نهائي البطولة. وأشار الذياب إلى أن القادسية المستضيف وفر كل الإمكانات وسبل الراحة للجميع بداية من اللجنة الفنية والحكام والوفود المشاركة في البطولة، موضحا أن الجميع أشاد بالتنظيم والتعاون من قبل اللجنة المنظمة للبطولة سواء مع الاتحاد الآسيوي أو الفرق المشاركة في البطولة، ولا توجد أي شكوى أو ملحوظة من بداية البطولة حتى الآن وهذا يعكس مدى نجاح القادسية والبطولة بشكل عام.



وقال الذياب ان اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي تمارس عملها بسلاسة وسط أجواء تنافسية عالية والمباريات تسير بشكل جيد بفضل وجود مجموعة من افضل الحكام في القارة الصفراء وربما في العالم وعلى رأسهم رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي الإماراتي صالح عاشور صاحب الخبرة الطويلة في إدارة البطولة الدولية.