ناصر العنزي



تعود فرق دوري زين الممتاز للمنافسة من جديد بعد توقف طويل بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث تقام غداً مباراتان في انطلاق الجولة الـ8 تجمع الأولى النصر صاحب المركز الخامس بـ10 نقاط مع الجهراء الأخير بنقطة واحدة على ستاد الصداقة والسلام، وفي الثانية يستضيف ملعب نادي الشباب بمدينة الأحمدي الفحيحيل الثامن برصيد 5 نقاط كاظمة السادس بـ10 نقاط.

وقد خاضت الفرق المتبارية مباريات استعدادية أثناء فترة التوقف وتسعى جميعها إلى تعزيز نقاطها. وفي مباراة النصر والجهراء، فإن الكفة تميل إلى الأول إلا أن الوضع سيختلف عند اطلاق الصافرة، وقد قدم العنابي مستويات جيدة احتل من خلالها مركزا مطمئنا حتى الآن آخرها الفوز الثمين الذي حققه على العربي 2-1، والذي تسبب في إقصاء مدرب الأخضر الألماني توماس برداريتش، ولا شك أن مدربه ظاهر العدواني قد وضع الخطة التي تكفل له النقاط الثلاث للتقدم إلى مركز أفضل رغم تأخر الخصم في ترتيبه إلا أنه قادر على تحقيق نتيجة جيدة.

ويعتمد العنابي على عناصر ذات مستوى متقارب وأبرزهم هداف الدوري حتى الآن الكولومبي زاباتا بـ 10 أهداف. من جانبه، يسعى الجهراء لتحقيق الفوز الأول في المسابقة بعدما تعرض لخسائر متتالية آخرها من الشباب 0-2.



أما في مباراة كاظمة والفحيحيل فكلاهما خسر في الجولة الماضية من القادسية 0-2 والكويت المتصدر 1-4 ويبحثان عن تحقيق الفوز لتحسين مركزيهما، وكاظمة مطالب بتعديل وضعه بعدما قدم مستويات غير مستقرة وعانى كثيرا بعد رحيل هدافه شبيب الخالدي وعدم الثبات على حارس مرمى وهو في أمس الحاجة لنقاط اليوم لاستعادة ثقته في قدراته مرة أخرى.

أما الفحيحيل بإشراف مدربه فراس الخطيب فمستواه ونتائجه متذبذبة فبعد فوز مستحق على النصر عاد وخسر بالأربعة من الكويت في الجولة الماضية، وله عذره في ذلك بعدما فقد لاعبه سالم الهولي بالبطاقة الحمراء في الشوط الأول.