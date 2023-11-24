الرياض - خالد المصيبيح



بعد توقف 12 يوما بسبب مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الأولية لنهائيات كأس العالم 2026، يعود اليوم الدوري السعودي إلى نشاطه عبر الجولة الـ 14 من خلال 4 لقاءات على أن يستكمل غدا بـ 5 لقاءات أخرى، ويبرز في مواجهات اليوم كأكثرها متابعه لقاء الدمام الذي سيجمع الاتفاق السابع بالاتحاد خامس الترتيب وبينهما فارق نقطتين فقط، حيث ابتعدا عن مراكز المقدمة بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر بالنسبة للاتحاد و13 نقطه للاتفاق وكلاهما ما زال يسعى إلى التقدم نحو المنافسة.



كما سيحظى لقاء النصر بالأخدود بالمتابعة من جانب الكثيرين، نظرا لمنافسة «العالمي» على الصدارة إذ تبدو حظوظه الأقوى للفوز لفارق الإمكانات بين الفريقين وحرص النصر على عدم التفريط بأي نقاط فيما يقبع الأخدود في المركز 16 وما زال يبحث عن طوق نجاة.



وفي بريدة، يلتقي التعاون الرابع بالرياض الـ 14 في فرصة متاحة للتعاون للعودة إلى المركز الثالث والمتوقف على نتيجة الأهلي غدا، فيما ستكون آخر لقاءات اليوم في حائل ويجمع الطائي بالرائد من أجل الهروب من المراكز المتأخرة.



وتقام غدا 5 لقاءات، حيث يظل لقاء الأهلي بالشباب في جدة هو الأكثر متابعة نظرا للتنافس بين الفريقين الذي بدأ يأخذ اهتماما في السنوات الأخيرة بين جماهير الفريقين، فيما يتوجه الهلال المتصدر إلى الرس لملاقاة فريقها الحزم آخر الترتيب في لقاء يبدو هلاليا نظرا لموقع الفريقين والإمكانات التي تشير إلى فوز هلالي متوقع.



كما يلعب الفتح مع الفيحاء، وأبها مع ضمك، والوحدة مع الخليج.