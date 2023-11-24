مع انتهاء فترة التوقف الدولية، تفرض مباريات القمة نفسها في نهاية الأسبوع على الدوريات الأوروبية الكبيرة، وتتصدرها المواجهة المرتقبة بين مان سيتي وضيفه ليفربول على ملعب «الاتحاد» ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.



ويستأنف مان سيتي رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي غدا بلقاء «الريدز»، الذي أصبح من أهم المواجهات على الساحة الأوروبية والعالمية في السنوات الماضية، حيث يضاهي في أهميته أحيانا لقاء «الكلاسيكو» الشهير بين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.



ويضـاعــف من أهمية وقــوة المواجهة بيـــن «السيـتـــــي» وليفربول هذه المرة وضع الفريقين في جدول المسابقة، حيث يحتل مان سيتي حامل اللقب الصدارة برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول بعد 12 مباراة لكل منهما في المسابقة هذا الموسم.



وتشهد المرحلة أيضا واحدة من أهم المباريات في الموسم أيضا، حيث يلتقي نيوكاسل تشلسي.



ويلعب كذلك بيرنلي مع وست هام، ولوتون تاون مع كريستال بالاس، ونوتنغهام فوريست مع برايتون، وشيفيلد يونايتد مع بورنموث، وبرينتفورد مع أرسنال.



وفرة تهديفية



شهدت المسابقة تسجيل 370 هدفا خلال 120 مباراة جرت حتى الآن هذا الموسم، ليبلغ المعدل التهديفي للمسابقة أكثر من 3 أهداف في اللقاء الواحد.



وفي حال استمرار تلك النسبة التهديفية المرتفعة طوال باقي منافسات الموسم، فإن هذا المعدل سيكون غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الحديث، الذي بدأ موسم 1992-1993.



وشهد الموسم الماضي أعلى نسبة تهديفية خلال موسم واحد في تاريخ البطولة بنظامها الحديث بعدما تم تسجيل 1084 هدفا في 380 مباراة، بمعدل 2.85 هدف في اللقاء الواحد.



وبلغ المعدل التهديفي الحالي للبطولة 3.08 أهداف في المباراة الواحدة، ما يعني تسجيل فرق المسابقة 1171 هدفا مع نهاية هذا الموسم، وهو رصيد تهديفي لم يتم تجاوزه سوى في المواسم الأولى للنظام الحديث للدوري الإنجليزي، حينما كانت البطولة تضم 22 ناديا آنذاك، وكان يتعين على كل فريق خوض 42 مباراة بالبطولة، بدلا من الشكل الحالي الذي يضم 20 ناديا، على أن يلعب كل فريق 38 لقاء.