القاهرة - محمد سامي



تعود الأندية المصرية إلى معترك المشاركات الأفريقية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وعودة الدوليين إلى صفوف فرقهم، إذ يفتتح بيراميدز اليوم أولى مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا في 7 مساء بتوقيت الكويت بمواجهة صاحب الخبرات مازيمبي الكونغولي على ملعب الدفاع الجوي، في مجموعة تضم أيضا صن داونز الجنوب أفريقي ونواذيبو الموريتاني. ويواجه السماوي أزمة كبيرة بعد تأكد غياب اثنين من أعمدة الفريق لظروف الإصابة وهم وليد الكرتي ومصطفى فتحي، حيث يخضع اللاعبان لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف. فيما يلعب الأهلي غدا السبت على ستاد السلام في 10 مساء بتوقيت الكويت ضد ميدياما الغاني الذي صرح مدربه إيفانز أدوتي: «واثق من خروجنا بنتيجة إيجابية في مصر، وأثق في قدرتنا على التأهل إلى ربع النهائي»، بينما يعول المدير الفني للمارد الأحمر مارسيل كولر علي مهاجمه الفرنسي أنتوني موديست عقب ظهوره في التدريبات الأخيرة بحالة بدنية رائعة عقب فترة التوقف بعد خضوعه لبرنامج بدني قاس من أجل تجهيزه.