يعاود الدوري الإيطالي لكرة القدم نشاطه غدا السبت باقامة 3 مباريات، يلتقي خلالها ساليرنيتانا مع لاتسيو، وأتالانتا مع نابولي، وميلان مع فيورنتينا.



ويحاول «الروسونيري»، صاحب المركز الثالث برصيد 23 نقطة، العودة إلى سكة الانتصارات عندما يستقبل «الفيولا»، السادس بـ 20 نقطة، والطامح لدخول مربع الكبار حيث تفصله نقطة واحدة عنه.



فرنسا



يسعى باريس سان جرمان، حامل اللقب ومتصدر الدوري الفرنسي، الى مواصلة سلسلة انتصاراته المحلية عندما يستقبل موناكو الثالث اليوم في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة.



ويدرك سان جرمان، المتصدر برصيد 27 نقطة والساعي إلى تحقيق انتصاره السادس تواليا في الدوري، صعوبة مهمته أمام نادي الإمارة الذي يتأخر عنه بفارق ثلاث نقاط.



ويتوجب على نادي العاصمة الفرنسية ومدربه الإسباني لويس إنريكي إيجاد الحلول سريعا لغياب الثنائي لاعب الوسط الشاب وارن زاير إيمري (17 عاما) وقطب دفاعه وقائده البرازيلي ماركينيوس (29)، وتحديدا للمواجهة المصيرية في دوري الأبطال وواجب الفوز على نيوكاسل الإنجليزي منتصف الاسبوع المقبل للاحتفاظ بحظوظ التأهل إلى الدور التالي قبل الجولة الختامية في مجموعة صعبة تضم أيضا بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي.



ويحل مرسيليا التاسع مع 13 نقطة ضيفا على ستراسبورغ الخامس عشر غدا بهدف تعويض خسارته أمام لانس 0-1 في المرحلة الماضية.



ويلعب غدا كذلك كليرمون فووت مع لانس.



ألمانيا



يملك بايرن ميونيخ، المركز الثاني برصيد 29 نقطة، فرصة استعادة مؤقتة للصدارة عندما يحل ضيفا على كولن اليوم في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني، فيما يأمل المتصدر باير ليفركوزن (31 نقطة) مواصلة مساعيه إلى باكورة ألقابه وتعزيز صدارته من أرض فيردر بريمن غدا.



ويحل شتوتغارت الثالث مع 24 نقطة، ضيفا على أينتراخت فرانكفورت السابع مع 18 نقطة، فيما يتوجه لايبزيغ الرابع مع 24 نقطة لمواجهة مضيفه فولفسبورغ صاحب المركز الحادي عشر مع 13 نقطة.



أما بوروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس مع 21 نقطة، فيستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ، صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة، في مسعى إلى التصالح مع لغة الانتصارات التي خاصمها في المراحل الثلاث الماضية.



كما يستضيف فرايبورغ منافسه دارمشتات.