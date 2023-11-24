دخلت الهدنة الانسانية المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة بتوقيت القطاع، على أن يليها إفراج عن دفعة أولى من الرهائن المدنيين لدى حركة حماس بعد الظهر، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين لدى اسرائيل.

وحتى الدقائق الأخيرة قبل الهدنة ، صعد الجيش الإسرائيلي قصفه على مختلف مناطق القطاع.

وقد ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث دعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة للبقاء في "المنطقة الإنسانية" جنوبي القطاع. وقال إن شمالي قطاع غزة منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها.

وقبل ذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام المستشفى الاندونيسي ما تسبب في مقتل سيدة واصابة آخرين.