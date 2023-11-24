في مشهد التصنيع سريع الخطى اليوم، يعتمد نجاح المصنع على قدرته على تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية.

في حين أن هناك العديد من العوامل التي تسهم في الإنتاجية، فإن أحد الجوانب الحاسمة التي تتطلب الاهتمام هو إدارة سلسلة التوريد.

من بين الدروس المستفادة خلال فترة الجائحة، هو أهمية وجود سلسلة توريد قوية والتي يمكن أن تكون العنصر الحاسم بين إيقاف الإنتاج أو التغلب على المنافسة.

علاوة على ذلك، يمكن لإدارة سلسلة التوريد الفعّالة تمكين الشركات المصنّعة من تحسين العمليات وتقليل التكاليف وضمان رضا العملاء.

ولكن ما المقصود بإدارة سلسلة التوريد (SCM)؟

- يمكن تعريف نظام إدارة سلسلة التوريد (SCM) بأنه إدارة تدفق السلع والبيانات والأموال المتعلقة بمنتجات أو خدمات، بدءًا من شراء المواد الخام وحتى تسليم المنتج إلى وجهته النهائية.

- تتضمن أنظمة إدارة سلسلة التوريد الرقمية اليوم حزم البرامج ومعالجة المواد لجميع الأطراف التي تعمل معًا لإنشاء المنتج أو الخدمة، وتنفيذ الطلبات، وتتبُّع المعلومات، بما في ذلك المورّدون، والشركات المصنّعة، وتجار الجملة، وشركات النقل، ومقدمو الخدمات اللوجستية، وبائعو التجزئة.

انسيابية تدفق المواد

- يُعد التدفق الفعّال للمواد أمرًا بالغ الأهمية لإنتاجية المصنع. من خلال تبسيط تدفق المواد من الموردين إلى مصنع التصنيع، يمكن للمصنعين تقليل التأخيرات والاضطرابات في الإنتاج.

- ويشمل ذلك التنبؤ الدقيق بالطلب والإدارة الفعالة للمخزون والتنسيق مع الموردين لضمان توافر المواد الخام عند الحاجة.

- يجب أن يبدأ تبسيط تدفق المواد من خلال تعزيز عملية رؤية تدفق المواد في سلسلة التوريد. ويُقصد برؤية سلسلة التوريد (SCV) ببساطة مدى تدفق المعلومات عبر سلسلة التوريد وتحليلها لاتخاذ قرارات بشأن الطلب والإنتاج والمهلة الزمنية ومتغيرات المخزون الأخرى.

- يمكن تحسين رؤية سلسلة التوريد باستخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن يساعد الشركات المصنعة على اتخاذ قرارات سريعة وقائمة على الحقائق بناءً على كمية كبيرة من البيانات التي تم جمعها من أجزاء مختلفة من سلسلة التوريد.

- يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا التنبؤ بالطلب وإدارة المخزون. الأمر الذي يساعد في تحسين كميات الطلبات وتقليل نفاد المخزون، والتي تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الإنتاج دون انقطاع.

- ووفقًا لتقرير صادر عن ماكينزي، يمكن للشركات التي تدير سلاسل التوريد الخاصة بها بفاعلية تقليل المهل الزمنية بنسبة 50 إلى 90 % وتحقيق تخفيضات في المخزون بنسبة 15 إلى 35 %. تؤدي هذه التحسينات إلى زيادة الإنتاجية وتوفير التكاليف.

الاتصالات الفعّالة

- التواصل الفعّال ضروري لإدارة سلسلة التوريد بسلاسة. يسمح تنفيذ أنظمة وقنوات الاتصال مثل تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة تنفيذ التصنيع بتبادل المعلومات في الوقت الفعلي، مما يتيح رؤية وتنسيق أفضل بين أصحاب المصلحة.

- تدمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وظائف مختلفة في حلول البرمجيات المركزية، بما في ذلك إدارة المخزون وتخطيط الإنتاج وتتبع الطلبات، لتوفير رؤية شاملة لسلسلة التوريد.

- تسهم أنظمة تنفيذ التصنيع (MES) -وهو نظام تحكم برمجي لإدارة عمليات العمل في المواقف الصناعية- في مراقبة أنشطة الإنتاج والتحكم فيها، مما يضمن الاستخدام الفعال للموارد.

- أصبحت حلول مثل تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة تنفيذ التصنيع شائعة بالفعل في هذه الصناعة.

- بحلول عام 2023، من المتوقع أن تستثمر 50 % من الشركات العالمية التي تركز على المنتجات في منصات رؤية النقل في الوقت الفعلي، مما يعزز أداء سلسلة التوريد والاستجابة.

- في نهاية المطاف، يؤدي تبادل المعلومات بشكل أسرع وفعال إلى تحسين الإنتاجية.

التعاون والتنسيق

- يُعد التعاون والتنسيق بين شركاء سلسلة التوريد أمرًا أساسيًا لتحسين الإنتاجية. من خلال تعزيز العلاقات القوية ومواءمة الأهداف والاستراتيجيات، يمكن للمصنعين تحسين تدفق السلع والمعلومات.

- يؤدي التنبؤ التعاوني، حيث يتبادل الموردون والمصنّعون المعلومات ويعملون معًا للتنبؤ بالطلب، إلى تحسين دقة التنبؤ بالطلب.

- وهنا نسلط الضوء على نهج آخر وهو المخزون الذي يديره المُورد (VMI) وهو نهج تعاوني يسمح للموردين بمراقبة وإدارة مستويات المخزون في منشأة الشركة المصنعة، مما يقلل من نفاد المخزون ويقلل من تكاليف التخزين.

- يُعد تعاون سلسلة التوريد مع مناهجها الجديدة اتجاهًا حديثًا أثار اهتمام كثير من الباحثين والمصنعين على حد سواء.

- ولا شّك أن التنسيق بين أجزاء مختلفة من سلسلة التوريد هو خطوة واعدة لتحسين الإنتاجية.

التكنولوجيا والأتمتة

- يمكن أن تؤدي الاستفادة من التكنولوجيا وحلول الأتمتة إلى إحداث ثورة في إدارة سلسلة التوريد وزيادة إنتاجية مصنع التصنيع.

- يعمل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأتمتة على تغيير الطريقة التي تعمل بها سلاسل التوريد:

- يمكن لأجهزة استشعار إنترنت الأشياء مراقبة أداء المعدات، مما يتيح الصيانة الاستباقية وتقليل وقت التوقف عن العمل.

- تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات هائلة من البيانات لتحسين جداول الإنتاج ومستويات المخزون ومراقبة الجودة.

- تعمل أتمتة العمليات الآلية (RPA) على أتمتة المهام المتكررة، مما يحرر الموارد البشرية لمزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة.

- وفقًا لتقرير صادر عن MHI and Deloitte فإن 74 % من الشركات المصنعة تزيد من استثماراتها في تكنولوجيا سلسلة التوريد والابتكار، حيث يستثمر 38 % منها أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي.

- لا بد أن تكون هذه الاستثمارات في التكنولوجيا والأتمتة حاسمة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية.

تحليل البيانات للتحسين المستمر

- يلعب تحليل البيانات دورًا حيويًا في تحديد مجالات التحسين ودفع التحسين المستمر في عمليات سلسلة التوريد.

- يتم ذلك من خلال الاستفادة من أدوات تحليل البيانات، يمكن للمصنعين اكتساب رؤى حول مؤشرات الأداء الرئيسية مثل التسليم في الوقت المحدد ووقت دورة الطلب وفاعلية المعدات بشكل عام.

- توفر هذه المقاييس معلومات قابلة للتنفيذ لتحسين العمليات والقضاء على الاختناقات وتعزيز الإنتاجية الإجمالية.

- يمكّن تحليل البيانات الشركات المصنعة من اتخاذ قرارات مستنيرة ودفع التحسين المستمر في جميع أنحاء سلسلة التوريد، ويساعد على تحسين إنتاجية المصنع.

- تُعد الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد أمرًا حيويًا لتعزيز إنتاجية مصنع التصنيع. باستخدام الحلول الواردة في هذه المقالة، يمكن للمصنعين تحسين عملياتهم وخفض التكاليف وتلبية طلبات العملاء بكفاءة.

- وختامًا، في سوق اليوم، يُعد النهج الاستباقي تجاه إدارة سلسلة التوريد أمرًا ضروريًا للازدهار واكتساب ميزة تنافسية.

- من خلال تبني هذه الاستراتيجيات والبقاء في الصدارة، يمكن للمصنعين تعزيز إنتاجيتهم ودفع مسيرة النمو وضمان النجاح على المدى الطويل.