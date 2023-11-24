سقط قتلى وجرحى برصاص الاحتلال الاسرائيلي في أول خرق للهدنة في قطاع غزة. وقالت قناة "الجزيرة" ان فلسطينيين قتلا واصيب آخرون جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة لشمال قطاع غزة. ومنعت حواجز الجيش الاسرائيلي آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا إلى الجنوب من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم في مدينة غزة وشمال القطاع.



وكان جيش الاحتلال حذّر في منشورات ألقتها طائراته، سكان مناطق جنوبي قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة. وطالب من الجميع التوجه الى ما وصفها بالمناطق الآمنة. واصيب فلسطينيون في باقي مناطق القطاع بحجم الدمار الهائل في منازلهم و أحيائهم لدى عودتهم لتفقدها، وكان كثيرون يسألون عن ذويهم وأفراد أسرهم الذين تركوهم أو لم يتمكنوا من التواصل معهم، فيما عثر على عشرات الجثث تحت أنقاض الأبنية المدمرة.