عبدالكريم العبدالله



تأكيدا على موقف الكويت الثابت، قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، وبناء على توجيهات القيادة السياسية، وتوصيات جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر الجاري لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة، أوضحت وزارة الصحة عن توجيه وزير الصحة د.أحمد العوضي لاستعداد قطاعات الوزارة المختلفة والمستشفيات، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مستشفيات وزارة الصحة.



وفيما تؤكد الوزارة على متابعة التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة لاستقبال الجرحي من الاشقاء الفلسطينيين، تتواصل الاستعدادات للانتهاء من مختلف الاجراءات والترتيبات الخاصة بهذا الشأن، لتقديم الرعاية الصحية للجرحى، وفق أفضل المعايير المطلوبة والمستحقة.



كما تثمن الوزارة بهذا الشأن مبادرة بعض المنشآت الصحية الأهلية بالاستعداد لاستقبال وعلاج المصابين من قطاع غزة، متمنين لجميع الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين بموفور الصحة والسلامة، وأن يمن عليهم بعاجل الشفاء.