دعت الكويت اليوم الجمعة ايران إلى مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الامن الدولي 2231.



جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه عضو الوفد الدائم للكويت لدى الامم المتحدة في فيينا المستشار بشار الدويسان امام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار مناقشة بند «التحقق والرصد في جمهورية ايران الاسلامية وفقا لقرار مجلس الامن الدولي».



وأعرب المستشار الدويسان عن تطلع الكويت الى مصادقة ايران على البروتوكول الاضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في ايران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.



وشدد على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.



وتطرق الدويسان الى بعض النقاط الواردة في تقرير المدير العام للوكالة الذرية في 15 نوفمبر الجاري والتي اكدت مجددا تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف ايران في 23 فبراير 2021 عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وفقا لقرار مجلس الامن 2231 بما في ذلك البروتوكول الإضافي.



وأشار المستشار الدويسان الى ان تقرير الوكالة الاخير أكد مجددا انها لن تتمكن من «اعادة ارساء استمرارية المعرفة فيما يتعلق بإنتاج وجرد اجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافخ الثقيلة وحاجتها الى انشاء خط اساس جديد لأنشطة التحقق والرصد».