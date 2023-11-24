

نعت أسرة وكالة الأنباء الكويتية «كونا» مدير التحرير في إدارة الشؤون المحلية الزميل بلال سعد الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر ناهز 53 عاما بعد رحلة عطاء طويلة.



وتتقدم الوكالة بأحر التعازي لذوي الفقيد راجية من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



وتستذكر أسرة الوكالة المناقب الشخصية العالية للفقيد الراحل ومهنيته والتزامه برسالته الإعلامية ودماثة الخلق وتعاونه الكبير مع زملائه طوال مسيرته في الوكالة.



وسيوارى جثمان الزميل بلال سعد الذي انضم إلى أسرة «كونا» في 16 يوليو 1995 الثرى بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة الصليبيخات وإنا لله وإنا إليه راجعون.