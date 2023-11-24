قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل ستطلق سراح 39 معتقلا فلسطينيا هم 24 امرأة و15 من الذكور القصر في الضفة الغربية المحتلة مقابل 13 من المحتجزين من المقرر أن تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراحهم من قطاع غزة.



وقال قدورة فارس المفوض الفلسطيني لشؤون الأسرى إن إسرائيل ستسلم السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.



وسيتزامن ذلك مع تسليم 13 امرأة وطفلا اسرائيليا على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وهم من بين حوالي 240 محتجزا لدى حماس منذ هجومها المفاجئ على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر.



وقال فارس لرويترز «المفروض أن الصليب الأحمر يتسلم الأسيرات والأسرى (الفلسطينيين) المحررين من معسكر سجن عوفر، أسرى القدس سيتم أخذهم إلى القدس مباشرة، وأسرى الضفة الغربية سينقلون من معسكر عوفر إلى بلدية بيتونيا حيث ستكون عائلاتهم بانتظارهم، والاتفاق أن يعود كل أسير وأسيرة إلى بيته».



من جهتها، قالت قناة «الجزيرة» إن سلطات السجون الإسرائيلية أنهت إجراءات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الـ 39، وأنه تم فعلا نقل الأسرى إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.



من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أنهى استعداداته لتسلم المحتجزين الإسرائيليين.