قال أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، انه على مدار 48 يوما دكت سرايا القدس والمقاومة البلدات المحتلة بمئات الصواريخ. وأضاف في تصريح مسجل نقلته قناة «الجزيرة» اننا في هذه المرحلة من مراحل الحرب المفتوحة نعلن التزامنا بوقف عملياتنا العسكرية والصاروخية خلال الهدنة الانسانية، وان هذا الالتزام مستمر ما التزم العدو واي خرق سيقابل بالرد المناسب. وتابع اننا وفي ضوء المرحلة الاولى من صفقة تبادل الاسرى، نبارك لأسرانا واسيراتنا انكم تستحقون ولن نبرح المعركة حتى تحقيق اهدافنا. وختم: لعدونا نقول لقد ثقل عليكم قولنا فيما مضى حتى شنت عليكم الغارات انكم لم تتعلموا الدروس، كفاكم تهديدا لغزة التي ذقتم فيها الويلات، ترقبونا عند كل شارع وزاوية.