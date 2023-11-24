أسامة دياب



قال السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب إن قرار وزارة الصحة في الكويت الشقيقة وتوجيه الوزير باستعداد قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة لاستقبال الجرحى والمصابين نتيجة العدوان الغاشم على قطاع غزة المحاصر ليشكل مدماكا جديدا في صرح عظمة هذا البلد الذي تعجز كل الألسنة عن شكره.



وأضاف طهبوب في تصريحات صحافية ان احتضان الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي العظيم كباره وصغاره لأشقائهم في دولة فلسطين المحتلة منذ اللحظة الاولى للعدوان الهمجي لم يسبق له مثيل وكل يوم تكرمنا الكويت وتغمرنا بهذا الحب وهذا الالتصاق بفلسطين وشعبها وقضيتها.



ولفت السفير طهبوب الى ان ما قدمته الكويت ومازالت هو وسام على صدر كل فلسطيني وفلسطينية، مضيفا انني وباسم رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس وباسم الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده لأرفع الى المقام السامي والقيادة السياسية كل الشكر والتقدير والامتنان على الدعم غير المسبوق، وادعو الله عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وان يديم عليها نعمة الامن والامان.



عاشت الكويت وعاشت فلسطين.