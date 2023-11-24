تبادل الخبرات في عمليات البحث والتفتيش ومكافحة الإرهاب وتأمين المباني والتعامل مع المتفجرات



أعلنت وزارة الدفاع أن قوة من لواء «المغاوير/ 25» غادرت إلى باكستان اليوم الجمعة للمشاركة في التمرين المشترك «فجر الشرق» بنسخته الخامسة الذي تنطلق فعالياته الأسبوع القادم وتستمر أسبوعين.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات في عمليات البحث والتفتيش ومكافحة الإرهاب وتأمين المباني الحيوية وكيفية التعامل مع المتفجرات وتنفيذ عمليات إخلاء طبي.



وأشارت إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة كافة.