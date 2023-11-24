الكويت قامت وستستمر مرفوعة الرأس ناصعة الجبين بفضل نسائها ورجالها متكاتفين يداً بيد

المغري: نتلهف شوقاً للتسلح بالعلم والمعرفة لنكون لبنة في بناء نهضة وازدهار وطننا وأمتنا

الشمري: الكويت ليست بحاجة إلى شهادة فقط بل إلى المعرفة التي يستفيد منها الخريج

المصيبيح: «زين» تدعم الطلبة الكويتيين في الخارج وتقدم الدعم والمشاركة الفاعلة بهذا المؤتمر



آلاء خليفة



أكدت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية الشيخة الزين الصباح أن الأمل كبير في اخواننا الطلبة بأن يضعوا بين اعينهم وطنا مبنيا على الشراكة المجتمعية والسياسية، مؤكدة أن خلافاتنا هي مصدر قوتنا وتحدياتنا المشتركة هي منبع عزيمتنا وقيمنا واخلاقنا، ولا نسمح أبدا لأن نكون ضحية لأي جهة تحاول أن تهددنا وتهبط طموح مبادرتنا، فنحن وطن كويتي الهوية خليجي الهوى وعربي الانتماء واسلامي، ومجتمع مؤمن بعقيدته ومتمسك بقيمة ومحافظ بإصرار على ثوابته وخاصة دستوره ومؤسساته.



جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية الذي يقام من 23 حتى 25 الجاري في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.



ودعت الصباح الطلاب والطالبات إلى عدم التفكير بالماضي وألا يجعلوا أي عائق أمام طموحاتهم، داعية اياهم إلى الانطلاق بالشراكة والاتحاد والتعاون للتوصل إلى افضل الحلول والسبل لتصحيح مسارنا، مؤكدة ان المطلوب ليس الاندماج في خطة التنمية فقط بل ايضا في صياغتها واعداد خطتها ومتابعتها وتقييمها، انطلاقنا من شعوركم بالمسؤولية الوطنية فهي السبيل الوحيد وليس لنا اي عصى سحرية في حل المشاكل ووضع الحلول لذا لنتقدم معا بنوايا صادقة مفعمة بالأمل والتحدي لتحقيق هذه الشراكة.



وبينت الصباح أن للطالبات مكانة خاصة ودورا اساسيا في استراتيجياتنا وتطلعاتنا، مؤكدة أن دولة الكويت قامت وسوف تستمر مرفوعة الرأس ناصعة الجبين بفضل نسائها ورجالها متكاتفين يدا بيد واضعين نصب أعينهم خدمة وطنهم، مؤكدة أن اهمية دور المرأة الكويتية تظل حقيقة راسخة لم تغب يوما عن قيادتنا السياسية ففتحت للمرأة جميع الابواب وألقت عليها مسؤوليات عديدة حتى تبوأت كافة المناصب في مختلف الميادين جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل ويكفي المرأة الكويتية فخرا أنها لم تعد منارة فقط بل اصبحت شمعة تنير ما حولها وهذا ما نأمله اليوم في فتياتنا أن يكن عونا فاعلا وننتظر منهن الكثير في ان يساهمن في عملية بناء وطننا.



وتطرقت الصباح إلى ما يحدث في غزة، مؤكدة تضامن دولة الكويت مع اهلنا في غزة، حيث كانت الكويت من الدول السباقة في تقديم يد العون والدعم الانساني لهم في مساعدتهم في تخفيف معاناتهم، سائلة الله ان يرحم شهداءهم ويشفي مصابهم ويحقق تطلعاتهم في اقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



سواعد الوطن



من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة الاميركية تركي المغري إن هذا المؤتمر رأى النور رغم كل الظروف والتحديات التي شهدها خلال الثلاث شهور الماضية لإقامة هذا المؤتمر، وقد حرصنا على اقامة مؤتمر يليق بطلاب وطالبات اميركا.



‏‎وبين المغري: أننا نتلهف شوقا إلى التسلح بالعلم والمعرفة لنكون لبنة في بناء نهضة وازدهار وطننا وأمتنا، ويحدونا عظيم الأمل وكبير الرجاء في تحقيق ذلك، إيمانا منا بأن الشباب هم سواعد الوطن وبناة مستقبله ودعائم ازدهاره وسبيل تطوره.



وأكد أن اتحاد اميركا كان ومازال كما عهدتموه كويتا مصغرة في الغربة يجمع كل الطلبة تحت راية الوطن حتى وان حاول البعض التخريب والتشتيت، ولكننا لن نلتفت وسنستمر بالعمل لخدمة الطلبة ونعدكم بأن القادم سيكون أجمل.



وأشاد بكل فخر واعتزاز بمواقف الكويت الانسانية والداعمة لحقوق الشعوب وتجلى ذلك في دورها الكبير في دعم وإغاثة الأشقاء في فلسطين.

التحصيل العلمي



بدوره، أكد رئيس المكتب الثقافي الكويتي في واشنطن دي سي د.نايف الشمري أن فرصة الابتعاث إلى الولايات المتحدة الاميركية هي فرصة لن يجدها الطالب في اي بلد آخر، خاصة ان الجامعات الاميركية تعتبر متميزة وفيها جامعات كثيرة ضمن افضل 100 جامعة على مستوى العالم، موضحا أن الكويت ليست بحاجة إلى شهادة فقط بل الى المعرفة التي يستفيد منها الخريج.



ودعا د.الشمري الطلبة الى التركيز على تحصيلهم العلمي، والابتعاد عن اي تجمعات تؤثر على سلامتهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية.



شراكة استراتيجية



من جانبه، أشار ممثل شركة «زين» حمد المصيبيح إلى أن شركة «زين» حريصة على شراكتها الاستراتيجية مع اتحاد طلبة اميركا في كل عام، مؤكدا ان «زين» تدعم تواجد الطلبة الكويتيين في الخارج وتقديم كافة الدعم والمشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر.