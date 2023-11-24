آلاء خليفة



التقى وفد من الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية بسفيرة الكويت الشيخة الزين الصباح، وذلك على هامش المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية المنعقد في مدينة اتلانتا.



وضم الوفد نائب الرئيس لشؤون الفروع عبدالرحمن القعيط وناصر العميان مسؤول لجنة التدريب والتطوير.



وثمن القعيط دور السفيرة الشيخة الزين الصباح في دعم طلبة وطالبات الكويت في الولايات المتحدة الاميركية، وحرصها على تذليل كافة العقبات امامهم، مشيدا بحرص السفيرة الصباح على الحضور للمؤتمرات الطلابية.