تبادلت حركة حماس وإسرائيل التهديد والتحذير من خرق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في السابعة من صباح الجمعة.



وأكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التزامها «بتنفيذ اتفاق الهدنة وإنجاحه طالما التزم العدو بذلك».



وقال في كلمة متلفزة ان «العدو راهن على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية»، لكنه نزل «عند شروط المقاومة وإرادة شعبنا الأبي ما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة».



وأضاف «خضنا برعاية الأشقاء في قطر ومصر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية وتوازن. ونقف بكل إجلال وإكبار أمام عائلات الشهداء والجرحى والأسرى».



وأعرب عن شكر قطر ومصر مشددا على «ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاته».



في المقابل، حذر الجيش الإسرائيلي من أن أي «خرق للهدنة المؤقتة في غزة سنواجهه بقوة شديدة».



وقال قائد اللواء الجنوبي في جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه «متأهب لمواصلة المناورة البرية في شمال وجنوب قطاع غزة عند انتهاء الهدنة المؤقتة».



من جانبه، تعهد وزير الخارجية الاسرائيلي ايلي كوهين باستئناف «الحرب حتى تصفية حماس بعد انتهاء الهدنة واستعادة الرهائن».